Gewoon rustig aan meneer Mularczyk vragen wat hij wil met zijn vordering van 1,3 biljoen

Ibtihal Jadib Beeld x

Mijn kerstgevoel werd verstoord door een interview in deze krant met de Poolse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, de heer Mularczyk, die 1,3 biljoen euro aan herstelbetalingen verlangt van Duitsland. Ik moest even opzoeken hoeveel nullen zo’n geldsom verbruikt (twaalf stuks) en wat het bbp van Duitsland is. Volgens het IMF bedroeg dat in 2021 3,9 biljoen euro; de Poolse regering wil dus een bedrag hebben dat eenderde van de Duitse economie vertegenwoordigt. Mularczyk zelf spreekt van een ‘conservatieve schatting’. Dat scheelt, anders had hij de indruk kunnen wekken dat het een redeloze vordering is die enkel een gluiperig politiek effect dient.

De vordering werd trouwens al op 1 september aangekondigd, toen de Poolse regering een formeel besluit nam herstelbetalingen te vragen voor ‘alles wat de Duitsers tussen 1939 en 1945 in Polen hebben gedaan’. Mularczyk zegt nu in het interview geen enkele reden te zien voor verder uitstel. Het is toch ook een doldwaze boel dat Duitsland die 1,3 biljoen niet allang heeft overgeboekt. Zo langzamerhand begint het Poolse geduld op te raken; Mularczyk zegt vijftig landen en organisaties te hebben aangeschreven, wil naar de VN en het Europees Parlement stappen en gaat hulp vragen van de Raad voor Europa. Het lijkt haast op een campagne.

Toevallig heeft Polen in 2023 een verkiezingsjaar voor de boeg. De rechts-nationalistische regering heeft er belang bij om stereotyperingen van de slechte Duitser te gebruiken voor het aanwakkeren van nationalistische gevoelens. Verder kunnen anti-Europese sentimenten de huidige regering helpen, aangezien die een moeizame verhouding heeft met de Europese Commissie sinds de EU haar geldstroom richting Polen afstemt op de mate waarin beginselen van de rechtsstaat worden gerespecteerd.

Nu zitten we al een tijdlang in een overgangsperiode, dat blijkt wel uit de oorlog op Europees grondgebied, de verschillende crises en de maatschappelijke opgaven waarmee we het afgelopen jaar zijn geconfronteerd. Het is daarbij nog zoeken naar een nieuwe aanpak, maar in de kersttoespraak van koning Willem-Alexander zat een waarachtige zin: ‘We hebben elkaar broodnodig.’

Op nationaal niveau hebben we elkaar nodig als we een meer rechtvaardige, verbonden samenleving willen creëren. Op Europees niveau is eenheid nodig om het hoofd te bieden aan Rusland en een slagvaardige Unie op het wereldtoneel te hebben. Landen als Hongarije en Polen bedreigen die eenheid, maar daar moeten we ons niet door uit het veld laten slaan.

In plaats van vol in het verweer te schieten, doen de Duitse regering en Europese instellingen er goed aan om de vordering van Polen met de grootst mogelijke eerbied in ontvangst te nemen. De heer Mularczyk moet hartelijk worden bedankt voor zijn ijverige inzet; die man heeft sinds 2017 op zijn vordering zitten ploeteren en een rapport geproduceerd van maar liefst 1.300 pagina’s, wat een werk! Dat verdient niets minder dan een uiterst zorgvuldige bestudering en weging van alle factoren, waarbij vooral géén overhaaste conclusies moeten worden getrokken – mogelijk moet er zelfs een onafhankelijk deskundigenbureau op worden losgelaten. Het zou dan zomaar 2024 kunnen worden voor een eerste inhoudelijke reactie kan worden gegeven. Helaas zijn de Poolse verkiezingen dan al voorbij, maar dat heeft dan wel het voordeel dat we in alle rust aan meneer Mularczyk kunnen vragen wat hij nu werkelijk wenst te bereiken met zijn vordering. Als hij er dan nog zit.