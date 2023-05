Geen blauw vogeltje maar blauwe lucht: BlueSky dient zich aan Twitter-alternatief

Al dagenlang prijkt ‘Tom Egbers’ bij veel Nederlandse twitteraars boven aan de lijst met trending onderwerpen. Wie doorklikt, ziet dat de enige berichten over Egbers afkomstig zijn van mensen die zich afvragen waarom Tom Egbers trending is. De positie van de gevallen anchorman op de trendinglijst staat symbool voor de ideologische en technologische puinhoop bij Twitter.

Steeds vaker vreemde "trending" onderwerpen op Twitter nu weer pauwdebat met vervolgens de melding geen resultaten. Dagelijks zie ik Tom Egbers erbij staan terwijl geen mens het er over heeft. pic.twitter.com/guP3ME1ZSs — B⭕b Huisken 🇪🇺🇳🇱 (@bobhuisken) 10 mei 2023

Er zijn genoeg redenen om Twitter links te laten liggen (inclusief de recente aankondiging van de door Fox News gedumpte presentator Tucker Carlson dat hij zijn feitenvrije talkshow op Twitter gaat voortzetten), maar het lukt de alternatieven maar niet om het gat echt te vullen. Neem Mastodon. Dit netwerk groeit nog steeds gestaag, maar de opwinding is wat afgenomen. Eerdere voorspellingen dat journalisten, en daarmee hun volgers, Twitter dit jaar massaal zouden verlaten, zijn tot nu toe niet uitgekomen. Zeker, sommigen namen de stap uit onvrede over de kant die het netwerk opgaat. Maar de beweging blijft beperkt.

Mastodon wordt geroemd om zijn niet-commerciële en decentrale opzet en de afwezigheid van algoritmen, maar voor velen is dat laatste juist een nadeel. De chronologische indelingen geven weinig overzicht en waar Twitter lijdt aan een overdosis ophef, kan Mastodon juist wel een beetje pit gebruiken. Mastodon is zo droog dat mensen er niet voor hun plezier doorheen scrollen, concludeerde Techcrunch onlangs. Communicatiewetenschapper Tom Dobber suggereerde eerder al dat Mastodon waarschijnlijk ook niet zonder algoritmen kan. Níét die van Twitter die drijven op ruzie, haat en desinformatie, maar aanbevelingsalgoritmen op basis van publieke waarden als waarheid.

Sinds een paar weken is er weer nieuwe opwinding en enthousiasme. Dit keer is het BlueSky waar de eerste techenthousiastelingen en -journalisten ineens samenklonteren. Het netwerk is nog in ontwikkeling en alleen op uitnodiging te gebruiken, waardoor het aantal gebruikers nog beperkt is, zo’n 50 duizend. Daaronder zitten Amerikaanse media als Bloomberg en The Washington Post en slechts enkele tientallen Nederlanders, onder wie de schrijver van dit stuk, die er een foto van zijn hond postte, want zo gaat dat op een nieuw netwerk. Is BlueSky het nieuwe toevluchtsoord? Daar is het nog te vroeg voor. Over elk nieuw platform is het enthousiasme in eerste instantie groot. Omdat het nieuw en fris is en omdat de sfeer weer ouderwets gezellig is, met inside-grappen en foto’s van eten. De grote uitdaging is om dat enthousiasme vast te houden en de massa aan zich te binden.

De hond van uw verslaggever op Bluesky. Beeld Laurens Verhagen

BlueSky lijkt op het eerste gezicht als twee druppels water op Twitter. Logisch: Twitter-oprichter Jack Dorsey is een van de drijvende krachten. Inhoudelijk zijn er een paar interessante verschillen. Nu is er nog één server waar nieuwe gebruikers zich kunnen aanmelden, maar dat moeten er meer worden, vergelijkbaar met de werking van Mastodon. Dat betekent ook dat het moderatiebeleid per server kan verschillen. Verder moet iedereen zijn algoritme naar wens kunnen kiezen. Als BlueSky die keuzevrijheid gebruiksvriendelijk kan ontwerpen, heeft het kans van slagen. En als Tucker Carlson het licht uitdoet bij Twitter, zal Tom Egbers nog altijd de trendinglijst aanvoeren.