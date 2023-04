Gaat Dennis Wiersma het funderend onderwijs ‘fundamenteel herijken’?

De Volkskrant kopte deze week dat de minister voor funderend onderwijs, Dennis Wiersma, een ‘radicale ommezwaai’ maakt. Aanleiding voor deze kop is diens reactie, namens het kabinet, op een ambtelijk onderzoek getiteld Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid. Wiersma wil dat de overheid zich niet langer ‘afstandelijk’ verhoudt tot de sector maar ‘betrokken’.

Maakt het kabinet echt een ‘radicale ommezwaai’? Ik hoop het, maar heb sterke twijfels.

Laten we eerst kijken naar dat ambtelijke onderzoek, een zogeheten ‘interdepartementaal beleidsonderzoek’ (IBO), waarin, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, beleidsambtenaren van diverse ministeries en planbureaus zich over een vraagstuk mogen buigen, los van de politieke waan van de dag.

De voorzitter van dit IBO, Charles Wijnker, windt er in zijn voorwoord geen doekjes om. Hij had de vernietigende conclusies van de parlementaire enquêtecommissie-Dijsselbloem er nog eens bijgepakt, nu vijftien jaar oud. ‘Kernconclusies van Dijsselbloem’, schrijft Wijnker, ‘zijn nog altijd actueel’. Onder meer dat ‘het niet goed gaat’ met de kwaliteit van het funderend onderwijs. Er is in de tussentijd wel veel gebeurd, actie ondernomen, beleid gemaakt, zus en zo en dit en dat – maar de facto zonder resultaat. Onderwijsministers waren als een boer die probeert zijn varkens te scheren: veel geschreeuw en weinig wol.

In het IBO zetten de ambtenaren geduldig op een rij ‘welke vier elementen het Rijk op orde moet brengen om te kunnen sturen’ op onderwijskwaliteit en kansengelijkheid.

Eén: Wiersma moet ‘heldere en gedragen doelen’ ontwikkelen.

Twee: Wiersma moet ‘zicht krijgen op de prestaties van leerlingen en scholen’.

Drie: Wiersma moet ‘vanuit zijn beleid de juiste prikkels geven’.

Vier: Wiersma moet ‘zorgen voor voldoende (goede) leraren en schoolleiders’.

Als dit op u overkomt als een onderdeel van de cursus ‘beleid maken voor beginners’ begrijp ik dat volkomen. Maar dit is het niveau dezer dagen, en dus is het goed dat de ambtenaren het nog eens geduldig opschrijven.

Want voor de goede orde. Die doelen zijn er nu niet (echt). Dat zicht op prestaties ontbreekt (grotendeels). Op scholen in het funderend onderwijs worden ze gek gemaakt met beleid dat nu eens dit en dan weer dat beoogt (en financieel beloont). En er zijn onvoldoende (kwalitatief goede) leraren en schoolleiders.

Hoe reageert het kabinet hierop? Met een brief van vijftien kantjes aan de Kamer. Maakt Wiersma daarin inderdaad een ‘radicale ommezwaai’? Ja, en nee.

Ja, want op onderdelen gaat hij volmondig mee in de analyse en aanbevelingen van het IBO. Bijvoorbeeld ten aanzien van de doelen: ‘Het kabinet wil die benodigde glasheldere doelen formuleren’. En als het gaat om ervoor te zorgen dat er voldoende (goede) leraren zijn: ‘Wij ondersteunen dat zeer.’ En Wiersma schrijft zelf dat hij wil komen tot een ‘fundamentele herijking’, dus die krantenkop klopt heus wel.

Maar: nee. Want tegelijkertijd is het een brief uit de categorie: ‘goed punt, doe ik al.’ De brief is topzwaar van alles wat Wiersma zoal aan het doen is, en wat dan (in elk geval voor de duur van deze Kamerbrief) naadloos past in het IBO-advies. Wat fijn, staat er dus eigenlijk in die brief, dat u zulk geweldig advies geeft over mijn voortreffelijke beleid. Quod non.

En daarnaast is er de lange baan: ‘… ik zet me in om dit jaar in gesprek te gaan met het veld, zodat ik in de eerste helft van 2024 met uw Kamer ….’.

Die radicale ommezwaai? Ik zou die huid nog niet verkopen.

Frank Kalshoven is oprichter van De Argumentenfabriek. Reageren? Email: frank@argumentenfabriek.nl