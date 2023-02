Ik had net een flink bedrag overgemaakt naar de belastingdienst, (eerlijk, met mijn eigen handen verdiend geld, dus geen huisjesmelkerij of erfenissen ofzo, haast ik mij erbij te zeggen) en nu was mijn geld zowat op. Om te vieren dat ik mijn burgerplicht had gedaan liep ik naar de Febo voor een kroket. Dat moest er nog net wel afkunnen.

‘3 euro’, vermeldde het lichtbakje boven de knusse mini-peeskamertjes waarin de dampende ragoutsnolletjes mij toelonkten. Drie euro?! Krankzinnig. Een kroket bestaat voornamelijk uit meel en water. Drie euro voor een kroket! Hier fluimde het spook van de inflatie mij opeens wel héél treiterig in het gezicht.

‘Dat verdom ik’, mompelde ik. ‘Voor dat geld kook ik een hele pan snert’. (Van stevige snert kun je trouwens ook heel lekkere kroketten maken, wist u dat?) Onverrichter zake verliet ik het paneermeelbordeel, in gedachten alweer bij die snert. Selderijknol had ik in huis, erwten, uien, prei...maar geen winterpeen.

Ik liep een kleine supermarkt aan het Leidseplein binnen, waar voornamelijk toeristen komen om hun stonede vreetkick met chocoladecroissants te dempen. Het was even zoeken, tussen de avocado’s en de witlof, (groen van het lange liggen; toeristen eten geen witlof) maar toen vond ik, eenzaam in zijn krat, inderdaad een peen. Eén peen. Hij biechtte op 39 cent te kosten, wat duur is voor een peen, maar altijd nog minder duur dan die kroket.

De eenzame peen was, zonder enige twijfel, de meest fallische peen die ik ooit had gezien. Zijn punt was niet spits, maar een stompe verdikking met zelfs een klein gleufje erin. Freud zou juichend in zijn handen hebben geklapt bij de aanblik van deze peen. Een grote, harde winterpenis.

Zo ondubbelzinnig mogelijk (hoe dan?) pakte ik de peen uit zijn krat en liep er schutterig mee naar de zelfscan-kassa. Daar legde ik hem op het tableautje, tikte in de rubriek ‘product zonder streepjescode’ op het plaatje van een winterpeen, en liet de obscene peen in mijn jaszak glijden.

Nu alleen nog even mijn pasje langs de pinautomaat sleuren, en klaar. Maar daar was het noodloot alweer, in de vorm van een tekst op het scherm: ‘Er is een medewerker onderweg voor een steekproef’, of woorden van gelijke strekking. En daar was de medewerker al, een knappe jongen met een messcherp kapsel en een dito grijns, die meedogenloos al zijn tanden liet blinken toen ik met brandende wangen van schaamte die winterpenis uit mijn jaszak trok.

Die kroket, hè? Daar had ik met terugwerkende kracht best drie euro voor overgehad. Misschien wel vier.