De atletiekcommentatoren van de BBC waren met z’n allen verliefd op Femke Bol. Dat is terecht. Maar omdat ik zelf niets heb bijgedragen aan Bols succes, vond ik het vreemd om te merken dat de adoratie van de BBC mij met een soort trots vervulde. ‘Femkah Bol is amaaaaazing!’ werd er geroepen. En: ‘She fell... But this time, she stood up strong! The Dutch are celebrating a famous victory!’

Ik zocht op of de BBC ‘onze Femke’ ook had geïnterviewd, vooral om te genieten van haar karakteristieke hoge post-wedstrijdstem.

Inderdaad hadden de Engelsen haar voor de microfoon gekregen – een paar dagen geleden al, toen ze goud won bij het hordenlopen. ‘Femkah, congratulations,’ zei de interviewster op een toon die je in het Engels ‘gushing’ noemt, en waar in het Nederlands geloof ik geen woord voor bestaat, omdat wij niet gushen. Wij kunnen hoogstens een poging doen.