Feiten die afketsen op zijn sceptische grijns: ‘Ja, die wetenschappers, dat zijn lastige jongens’

In Europa lijkt de reiziger nooit buiten het bereik van de kerkklok in het volgende dorp, schrijft George Steiner in De idee Europa. Op de fiets in de polders van Waterland is dat goed te zien – je kunt draden spannen van de ene torenspits naar de volgende. Het gras op de velden is gemaaid, er zal wel regen komen. Goed te zien is welke vogels het grasland nog bevolken. Eenden en kauwen. Niet veel maar wel regelmatig verdeeld over de kilometers tussen Monnickendam en Broek in Waterland. Eenden en kauwen en ook twee kieviten en één grutto. Bepaald een stille lente.

In de verte doemt een fantasme uit het verleden op: een boer in overall die de berm langs de polderweg maait met een zeis. Het moet gezichtsbedrog zijn, een fata morgana in de graswoestijn. Maar het is wat het vanuit de verte leek: een boer in overall die de berm maait met een zeis.

Een boer is tegenwoordig iemand die hoog op zijn trekker voorbij davert of ginds in het weiland de akkerrand besproeit met bestrijdingsmiddelen vanaf zijn quad; zo dichtbij en in stilstand krijg je hem zelden te zien.

Dit is er een van Pronk, de vierde generatie die hier in de polder boert. Even oud als hijzelf is zijn zeis met de houten steel en handvatten. Het gras staat al mooi hoog, zegt hij, en ze komen tegenwoordig pas half juni maaien; hij zal het maaisel straks ophalen met zijn trekkertje en aan de beesten voeren.

Vroeger waren er hier in de polder dertig boeren, zegt hij, nu nog twee: hij wijst en noemt de namen. Hun stolpboerderijen worden nu meest bewoond door burgers, zoals hij ze noemt. Twintig, dertig koetjes, daar kon je mee toe. Nu hebben ze er driehonderd. De mechanisatie, Mansholt, zo is het nu eenmaal gelopen.

En nu moet het weer anders.

Hij heeft niet veel op met de inzichten van nu. Als je hem vertelt dat er in het huisstof van een boerenwoning 144 soorten landbouwgif worden aangetroffen, waarvan veertig kankerverwekkend, dan haalt hij zijn schouders op. ‘Ze zeggen het.’ Je kunt er nog aan toevoegen dat onderzoekers dat huisstof hebben getest op 204 bestrijdingsmiddelen, terwijl er in Nederland liefst vijfhonderd in omloop zijn, maar het schouderophalen zal hetzelfde zijn.

Ook al is het lastige materie die mensen gemakkelijk verdeelt, het blijft een welwillend gesprek over drijfmest en ruige mest, over het belang van bodemschimmels en pieren, dat hij gedoe over ‘een paar wurmen’ noemt. Wat je van het land afhaalt, daar gaat het om. Dat zijn land intussen net zo dood is als de pieren die er ooit in rond wriemelden, dat zelfs de CU-landbouwminister aan de Kamer bericht dat 42 procent van de landbouwgrond zwaar verontreinigd is met meststoffen, dat de kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater de slechtste is van heel Europa en dat weidevogelpopulaties door intensieve landbouw zijn gehalveerd – feiten die afketsen op zijn sceptische grijns en de woorden: ‘Ja, die wetenschappers, dat zijn lastige jongens.’

Dit is industrieel gebied, wil hij maar zeggen, je mag er als burger doorheen fietsen maar je moet je er niet mee bemoeien. Oké, zeg je terug, maar de agro-industrie veroorzaakt wel het fijnstof in de lucht die ik inadem, de blauwalg in het water waarin ik zwem en de vervuiling van het water dat ik moet drinken – dingen die mij allemaal direct aangaan, als burger.

Weer dat lachje – ze zeggen het. Geen omgekeerde vlaggen in zicht, alleen het onmetelijke, blauwe vlaggendoek van de hemel en twee mensen daaronder die het ook niet weten allemaal.