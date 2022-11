Extreem-rechtse agressors wordt geen strobreed in de weg gelegd. Dat schept een beeld van willekeur en machteloosheid

Ons staatshoofd noemde het fenomeen van de omgekeerde vlaggen onlangs ‘een mooie traditie’. Nu vond Louis Seize de guillotine wellicht ook een mooie innovatie, maar bij mij groeit toch vooral het onbehagen: wanneer worden die dingen nu eindelijk eens weggehaald? Het antwoord lijkt niemand te weten; wacht de politie soms tot die vlaggen en borden met agressieve anti-overheidsteksten zichzelf weg de-escaleren?

De automobilist wordt er sinds dit jaar elke dag aan herinnerd dat er in Nederland niet gehandhaafd wordt en extreem-rechtse intimidatie werkt. Voor wie geen auto heeft zijn er steeds vaker verontrustende nieuwsberichten waaruit dezelfde conclusie kan worden getrokken. Garagehouders met een kleurtje krijgen een kopstoot om niets en klimaatactivisten hebben al een peloton ME’ers in hun nek als ze de buurman gedag zeggen. Maar boeren en buitenlui mogen alles.

Het leidde tot een nieuw dieptepunt in Staphorst, waar de auto’s van antiracisten werden bestookt met vuurwerk en overgoten met olie. Hoewel de Staphorsters als Zwarte Piet vermomd waren, was de huiveringwekkende achterlijkheid die op hun gezichten gedrukt stond met geen vijf lagen roet weg te schminken. De agressors werd echter geen strobreed in de weg gelegd; de passerende busjes met politieagenten leken op safarivoertuigen, met toeristen die vanachter gewapend glas likkebaardend toekijken hoe wilde beesten hun prooi verschalkten.

Politiechef Willem Woelders zei eerder over de weigering van de politie om op te treden: ‘Veel politiemensen hebben begrip voor de positie van de boeren, ik ook.’ Minister Yesilgöz had de man meteen moeten ontslaan wegens een gebrek aan neutraliteit, maar in plaats daarvan maakte de minister duidelijk dat ook zij niet neutraal is. In haar Schoo-lezing sprak zij immers vooral over de gevaren van ‘wokisme’, een verschijnsel dat hoogstens wat mensen in de media en op universiteiten nerveus maakt.

Maar het is nog erger dan die valse balans. Want wanneer klimaatactivisme of ‘woke’ net zo erg zouden zijn als extreem-rechtse agressie, dan zou toch in ieder geval tegen beide even hard opgetreden moeten worden. Maar de realiteit is dat er tegen extreem-rechtse agressie helemaal niet opgetreden wordt. En hoe langer dat duurt, hoe sterker het beeld van willekeur en machteloosheid ontstaat; want wat is nu eigenlijk de strategie van de overheid?

Yesilgöz nam het deze week maar weer eens voor ‘haar’ politie op, maar de voortdurende aanvallen van met name Sylvana Simons klinken steeds aannemelijker. Yesilgöz heeft daarbij voorlopig het geluk dat radicaal-linkse partijen als Simons’ Bij1 er alles aan doen om de eigen geloofwaardigheid te ondermijnen, bijvoorbeeld door consequent met Forum voor Democratie mee te stemmen inzake Oekraïne en door de gretigheid waarmee in 2020 een bonus voor nieuwe politieagenten werd gekwalificeerd als ‘even extra cashen om je medemens te onderdrukken’.

Hoewel Simons gewoon een punt heeft over de neutraliteit van de politie, kan zij het niet laten dóór te slaan en te suggereren dat alle handhaving slechts onderdrukking is. Simons creëert daarmee een valse tegenstelling, die haar achterban niets helpt. De door haar gewenste radicale gelijkwaardigheid is immers juist gebaat bij een sterke handhavende macht, omdat radicale gelijkwaardigheid per definitie alleen door een sterke en aanwezige overheid kan worden afgedwongen.

Dat de kritiek nu nog gevolgd wordt door een infantiele oproep om de politie dan maar af te schalen of af te schaffen, betekent niet dat Yesilgöz niet hoeft te luisteren. De Nederlandse politie heeft na een ontluisterend jaar heel wat recht te zetten, te beginnen met het oppakken van de geweldplegers in Staphorst.