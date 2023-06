Ergens moet mijn vader toch in me zijn gekropen: want waarom zou je niet eerlijk kunnen delen?

Mijn vader was iemand met altijd meer schoteltjes boven zijn hoofd dan hij in de lucht kon houden. Zo kwam hij ’s avonds na sluitingstijd van de winkel ook de trap oprennen, de gang doorstormen, de huiskamer in, altijd te laat, met overal armen en benen en schoteltjes.

Er was maar één dag in het jaar waarop hij stil boven kwam en enigszins verloren in de deuropening bleef staan. Dan moesten wij zeggen: wat is er Joop, waarom doe je zo normaal? Dan kon hij zeggen dat hij de belasting had betaald. Heel veel, relatief. Daar kreeg hij lange armen van. Daar ging hij een beetje halfhartig van door zijn neusgaten staan lachen.

Bij het ritueel hoorde dat hij na de eerste aardappel zijn bestek neerlegde en begon uit te leggen waarom hij, anders dan we misschien uit zijn gedrag hadden opgemaakt, juist blij was dat hij zo veel belasting had betaald. Het betekende dat wij het goed hadden, en, dat kwam er nog bij, er werden voor iedereen ook nog eens allemaal belangrijke dingen betaald.

Tijdens het bezorgen van de bestellingen keek ik ’s avonds weleens met zijn ogen door de ramen van de Blokker-bus naar de wegen en het groen, de sportvelden en het ziekenhuis. Op het Journaal zag je het ook: we hadden het beste onderwijs, de minste armen, het beste voetbal en als ergens oorlog was, stuurden we soms zomaar een veldhospitaal. Ja, een veldhospitaal, moest je toch eens kijken, daar had hij aan mogen meebetalen.

Nu komen er veel meer asielzoekers dan we willen. Het lukt niet om ze over Europa te verdelen, het lukt niet eens ze over het land te verdelen. Eerlijk delen – de gemeenten hebben overlegd, maar er kleven te veel bezwaren aan.

Ik denk altijd dat ik weinig opvoeding heb gehad – bij vader en zoon was er wat dat betreft niet altijd evenveel aanbod en vraag. Maar ergens moet die man toch in me zijn gekropen. Want als ze het er in het Jeugdjournaal over hebben, wijs ik met zijn vinger naar het scherm en begrijp ik door zijn naïveteit niet waarom je tegen eerlijk delen kunt zijn.

De VVD eist een plan dat er minder asielzoekers komen. Rutte vraagt Europa dat er minder komen. Maar ze zijn er al, we zien het zelf: Ter Apel is al aan het overlopen, en niet eens per ongeluk, dat kan bijna niet, zolang als de schaarste zich al aandiende. Straks gaan de beelden de wereld over, liefst mensonterend, zodat de mensen in de Libische hitte zullen denken: ‘Zo gek is deze tent ook weer niet. Laten we hier maar een bestaan opbouwen.’

Gemeenten weigeren als er een beroep op ze wordt gedaan – hun deel is hun te veel. Ze zeuren en vertragen en liggen heel lang dwars, voordat ze eindelijk, alleen voor heel kort, drie halve asielzoekers willen opvangen

Misschien krijgt het volk de leiders die het verdient, misschien is het andersom. Maar als een burgemeester de allerbeste asielzoekers uit de pot wil kiezen, de vrouwen en de meisjes, zie ik mezelf weer veel te lang met mijn vingers boven het schaaltje gemengde nootjes hangen, en zou ik die burgemeester de klets in de nek willen geven die ik toen van mijn moeder kon krijgen, en hem van dichtbij ‘Niet zoeken!’ in zijn oren willen tetteren.