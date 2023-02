Er zit geen r in Heerlen

Heerlen heet in het Limburgs Heële. Een goede schrijfwijze, want er wordt weergegeven wat je Limburgers daadwerkelijk hoort zeggen – al zou Hé-ulluh nog beter zijn. Hoe dan ook, er zit sowieso geen r in Heerlen.

Ik oefende de juiste uitspraak terwijl ik door een stil en duister Heële liep. Het was bijna Vastelaovend, maar nu nog niet. Men sliep en verheugde zich. Er hingen vlaggetjes en er waren affiches achter de ramen geplakt. Van Prins Patrick I, Van Blòmmemeëdje Zoë en Jònkheedsprins Dylan I.

Ergens anders zag ik het affiche van Sjtadsprins Rik I; andere vereniging, andere prins. Rik I kijkt in de lens als of hij zelf nauwelijks kan geloven dat dit geluk hem ten deel is gevallen. Stevig houdt hij zijn staf vast, en gelijk heeft hij. Een groot contrast met ons Haagse koningshuis, dat toch altijd iets uitstraalt van ‘helaas hebben we een fotomoment moeten toezeggen’.