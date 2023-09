Louis van Gaal krijgt de Eredivisie Oeuvre Award. Jan de Jong, directeur van de Eredivisie, verklaarde: ‘Louis van Gaal is een eiland in de tijd, uniek in zijn soort.’

Best een mystieke uitspraak. No man is an island (John Donne, 1624), maar misschien ligt het voor tijd-eilanden anders.

Maar wat ís een eiland in de tijd? Er zijn mensen die de tijd zien als een rivier, waar je op roeit. Je gaat vooruit, maar je ziet nooit wat er gaat komen, alleen wat al is geweest. Als je in die rivier van tijd een eiland bent, dan verplaats je je niet. Gezien vanuit het water (of, nou ja, de tijd dus), flitst dat eiland voorbij, om nooit meer terug te komen.

Of misschien zoek ik er te veel achter. Misschien bedoelde De Jong meer: ‘Wat een onafhankelijke man, die van Gaal, een soort eiland eigenlijk, en hij is er ook al een hele tijd.’ Klinkt inderdaad minder lekker.