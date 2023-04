Grappig dat uitgerekend het Landelijk Aktie Komitee Scholieren voorstelt om het woord ‘zittenblijven’ te vervangen door ‘doubleren’. Toen ik op school zat waren het juist de leraren die met dat dure woord probeerden de boodschap te verzachten. ‘En?’, vroegen je klasgenoten als je weer buiten stond. ‘Ik blijf zitten’, zei je.

Ik ben een voorstander van heldere taal, ook als die een negatieve bijklank heeft. Mijn advies aan het Laks: weg met ‘doubleren’, er zijn al genoeg vage woorden om mee te liegen. Als de bank straks je geld opeet, is die niet ‘failliet’ maar ‘geherstructureerd’, meestal na wanbeleid van iemand die desondanks een bonus krijgt. Je wordt niet ‘ontslagen’ op je werk, maar ‘boventallig’ verklaard door een lul met een spreadsheet. En die ‘charmante studio’ van 1.000 euro per maand is in werkelijkheid een container of een gangkast.

Geen gek idee om dat een jaartje uit te stellen door lekker te blijven zitten.