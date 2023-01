Er zal een moment zijn geweest dat het KNMI heeft bepaald dat het publiek klaar was voor ‘winterse neerslag’

Misschien vergis ik me, maar ik denk dat de term ‘winterse neerslag’ in mijn jeugd nog niet bestond. Of misschien alleen onder meteorologen, die deze vakterm voor het lekenpubliek trouw vertaalden naar sneeuw, hagel of ijzel.

Het leuke van meteorologen is dat ze altijd een bescheiden educatief doel lijken na te streven. Natuurlijk, de meeste kijkers/luisteraars willen alleen maar weten of de regenjas in de fietstas moet, maar desondanks legt de weerpersoon toch nog iets uit over een koudefrontje hier, een hogedrukgebiedje daar.

Er zal een moment zijn geweest dat de educatieve dienst van het KNMI heeft bepaald dat het publiek klaar was voor ‘winterse neerslag’, waarna ze dit voorzichtig bij ons zijn gaan introduceren. Gelukkig maar.

Op een grijze ochtend liep ik op straat, toen er iets uit de lucht viel. Het was geen regen, geen sneeuw, het was alsof iemand halfslachtig slushpuppies naar beneden aan het gieten was.

O, heerlijkheid – te kunnen benoemen wat dit was.