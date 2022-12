Er was geen ander radiostation en ik wil ook niet die vader zijn die victoriaans doet over seks

We hadden net een korte, maar te lange wandeling gemaakt in de duinen. Het was zo’n wandeling die je maakt omdat je nou eenmaal wandelingen moet maken met Kerst. De hemel was grijs, de bomen zwart, de grond drassig en de regendruppels dik. Mijn oudste dochter had oppositie gevoerd door achterop te blijven en als ze dan eindelijk in beweging kwam, liep ze met haar voeten dwars achter elkaar.

Toen de wandelformaliteit was afgehandeld, zaten we in de auto terug naar huis. Elke keer als de linkerruitenwisser op zijn hoogste punt was, klonk een harde tik. Omdat ik in zomervakantie de antenne even van het dak had geschroefd en die vanzelfsprekend was kwijtgeraakt, konden we maar één radiostation ontvangen. Radio 10, of Veronica, in ieder geval iets waar ze oude hits draaiden.

De regen viel onophoudelijk op de voorruit en naast me zat mijn jongste dochter te knikkebollen. Misschien was dit wel een van die autoritten die ze zich later zouden herinneren: net naar opa en oma geweest en met volle buiken en rode wangen terug naar huis in een warme auto.

Toen klonken uit de speakers de eerste tonen van Let’s Talk About Sex van Salt-N-Pepa. Heel even overwoog ik een ander radiostation op te zoeken. Maar er was natuurlijk geen ander radiostation en ik wil trouwens ook niet die vader zijn die victoriaans doet over seks. Maar ik wil ook niet die vader zijn die te normaal over seks doet. Mijn moeder is seksuoloog en dat zal nooit helemaal wennen. Dat is verder niet erg, we hebben er afspraken over gemaakt. Bovendien is een zeker ongemak wat betreft converseren met je ouders over seks alleen maar gezond.

We waren aanbeland bij het refrein en op de achterbank zong mijn vrouw mee. Het was duidelijk hoe zij erin stond. Ik moest denken aan die oude reclame voor een taalinstituut, waarin een keurig gezin met twee dochters in de auto stapt. De radio gaat aan en uit de speakers klinkt I Wanna Fuk You in the Ass van de The Outhere Brothers, waarop het hele gezin vrolijk mee gaat zitten knikken.

Terwijl ik me afvroeg of deze reclame nu nog gemaakt zou kunnen worden en welke belangengroeperingen er in opstand zouden komen, zongen Salt-N-Pepa hun laatste zinnen (Let’s talk about sex/ Let’s talk about sex/ Let’s talk about sex/ Let’s talk about sex).

Mijn dochters hadden niets gemerkt. De jongste was in slaap gevallen en de oudste zat verzonken in haar boekje. De dj kondigde het liedje af. ‘Onmisbaar bij het kerstdiner’, zei hij en liet even een stilte vallen waarin wij natuurlijk moesten gaan gissen. Wat is onmisbaar bij het kerstdiner? Seks? Gesprekken over seks? Kaarsvet? Dit liedje? ‘Salt-N-Pepa’, ging hij verder, ‘zout en peper.’ Tsss.