Er moesten boeken weg. Er was een concreet doel geformuleerd: alle boeken moeten in de boekenkast. Want nu stond de hele boekenkast vol, maar lagen in alle kamers van het huis ook nog stapeltjes boeken.

Het wegdoen van boeken verloopt in fases. De eerste fase is: pijn, want het boek hoorde bij jou. Maar zodra zo’n boek naar de kringloop is gegaan, ontstaat er een gevoel van euforie: misschien is een ander er blij mee! En zou je een boek sowieso niet kunnen zien als een soort theatervoorstelling, die je meestal één keer bekijkt en waardeert?

In de derde fase raak je in een soort manie: als dít boek weg mag, dan dat ook, en dat, en dat.

In de laatste fase, met een opgeruimde boekenkast, is er alleen nog maar nihilisme. Er zijn boeken weg, er zijn boeken gebleven. De selectie lijkt willekeurig. Het besef: er komt een moment dat ook al deze boeken weg moeten.