Er is geen bestuur, zegt Rutte met zoveel woorden, er zijn alleen maar omstandigheden en processen

Het land is moe. Zo luidt de vertaling van Ill fares the land, de zwanenzang van Tony Judt, over de wanhopige staat waarin de sociaal-democratie zich bevindt. Prachtige titel. Een liedje bijna.

Aan Groningen denken en fluiten: Ill fares the land.

Naar Mark Rutte kijken en denken: Ill fares the land.

Het noodlot van Groningen: dat het zo ver bij de Randstad vandaan ligt. De noodkreten uit het Noorden bereikten de oren van politici, ambtenaren en directies van energiemaatschappijen wel, maar hadden onderweg hun kracht verloren. Hulpeloos gepiep in de verte – move the product.

Aan Rutte werd tijdens het debat over het enquêterapport Groningers boven gas gevraagd hoe het in hemelsnaam mogelijk was dat de gasproductie scherp steeg na de allerzwaarste aardbeving bij Huizinge in 2012. De premier verdween achter een woordwolk – ijle tekstflarden als ‘niet bewust veroorzaakt door het kabinet’, ‘gevolg van langetermijnafspraken’ en ‘informatie die niet of onvoldoende doorkwam’ dreven voorbij.

Er is geen bestuur, zegt hij met zoveel woorden, er zijn alleen maar omstandigheden en processen. Het is erger helaas. Er werd door alle partijen bewust ingezet op voortzetting van de exploitatie van fossiele deposito’s onder Groningen – dat is de bittere kern van het enquêterapport.

Schunnig klinken daarom de woorden ‘boosheid en schaamte’ die de premier nu zegt te voelen. De gaswinning ging niet per ongeluk ten koste van mensen, het was een gecalculeerd verlies, een genegeerde schadepost. Het roofkapitalisme aan de macht.

De overheid heeft tegen alle adviezen in onverantwoordelijk en meedogenloos gehandeld, zegt Jan de Jong, voormalig inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen, in NRC deze week. ‘Willens en wetens is het kabinet meer gas gaan oppompen, heeft het de zorgplicht genegeerd en werd de Kamer onzorgvuldig en onjuist geïnformeerd. Dat is in de loop der jaren, net als bij het toeslagenschandaal, almaar erger geworden. Mensen worden door de overheid als objecten gezien, niet meer als individuen met hun eigen waardigheid. De ene na de andere bewoner gaat eraan onderdoor en als we niet uitkijken de hele samenleving.’

Boem paukeslag. De woede van een verneukte topambtenaar.

De overeenkomsten met het toeslagenschandaal kwamen ook in het Kamerdebat aan de orde: botte staatsalmacht waartegen individuele burgers machteloos staan.

Het patroon is helder.

Ook de ongeremde uitbreiding van Schiphol is altijd principieel ten koste gegaan van de belangen van burgers, net als de ongebreidelde stikstofuitstoot van de landbouwindustrie, die ten koste gaat van de gezondheid van omwonenden en de kwaliteit van lucht, water en bodem. Fijnstof veroorzaakt volgens het RIVM ongeveer 15 procent van de ziektelast in Nederland, infrastructurele projecten en bouwplannen lopen knarsend vast en de natuur staat er beroerder voor dan ooit. In het kraakheldere pamflet Uit de shit dat deze week verschijnt, beschrijft bioloog Thomas Oudman hoe de politiek zichzelf klemzette: ‘De overheid wist beter dan wie dan ook dat dit het risico was van het gevoerde beleid, want dat was er al kabinetten lang op gericht om de laatste gaatjes die de Europese wet nog liet voor extra stikstofruimte, te benutten.’

Het gas is op, de Groningers zijn leeg, onze natuur is beschadigd en alle stikstofruimte is verbruikt; het land is uitgewrongen als een oude lap.

Tony Judt liet zijn boek voorafgaan door deze regels van Oliver Goldsmith: ‘Wee het land, waar haast het zijn bepaalt, / waar rijkdom groeit, maar de mens verschraalt’. Dat was in 1770 niet anders dan nu. Voor elke collectieve onderneming, schrijft Judt, is vertrouwen nodig. Ook dat is opgebruikt. Opperdepop. Het land is moe, het snakt naar een nieuw model voor de toekomst.