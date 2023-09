Er blijken weinig dingen leuker om naar te kijken dan Henny Huisman die geen motorhelm past

Waar zouden we zijn zonder seniorenvoyeurisme op tv? De zorgeloze campingtaferelen in We zijn er bijna! zijn al jaren niet meer weg te denken, het presentatieduo van De slimste mens heeft samen 158 jaar levenservaring, en Charles Groenhuijsen mag nog altijd Op1 presenteren.

Woensdagavond kwam daar een perfect programma bij, met de start van het derde seizoen van Beter laat dan nooit. Deze komische reisserie liep eerst twee seizoenen op RTL 4 en is nu opgeraapt uit de tweedehandswinkel door SBS 6. Het idee is simpel: stuur vier mannen van een zekere leeftijd (in de eerste twee reeksen Gerard Cox, Peter Faber, Barrie Stevens en wijlen Willibrord Frequin) op een verre reis met een jongere presentatrice (eerder Olcay Gulsen en Katja Schuurman) en laat ze daar onschuldig doldwaze avonturen beleven.

De pandemie maakte een derde seizoen lange tijd onmogelijk, maar SBS besloot de draad weer op te pakken met een nieuwe presentator (handballer Estavana Polman) én vier verse senioren: journalist Frits Barend, Toppop-legende Ad Visser, Edwin ‘Ome Willem’ Rutten en Henny Huisman. Stuk voor stuk mannen die niet twee keer hoeven na te denken voor ze weer op televisie mogen, en dus meldden ze zich in de eerste aflevering uiterst opgewekt op Schiphol voor een wekenlange rondreis door Zuid-Korea, Cambodja, India en Nepal.

Op Schiphol ontstond direct de dynamiek van een schoolreisje, die eigenlijk de hele aflevering aanhield. De hiërarchie in de groep was snel bepaald: Barend is het ijverige groepslid dat half geslaagde grapjes maakt en het liefst iedereen wil zoenen, Visser is de soevereine hippie, Rutten de vrolijke joker en Henny Huisman gewoon altijd Henny Huisman.

Estavana Polman met Edwin Rutten, Frits Barend, Ad Visser en Henny Huisman in ‘Beter laat dan nooit’.

Maar de ster van de aflevering bleek toch echt Polman. De handballer viel met haar natuurlijke tv-charisma eerder al op aan talkshowtafels en hield zich hier perfect staande tussen vier mannen die bepaald niet allergisch zijn voor het smachten naar de schijnwerper. De keuze van SBS is om meer redenen prijzenswaardig, want we kunnen op tv best wat meer presentatoren gebruiken die jonger zijn dan 35 – zéker in combinatie met tv-senioren (lees deze column vooral als een open sollicitatie, Omroep Max).

Beter laat dan nooit was in meer opzichten een voltreffer, want toen Barend na 18 minuten de microfoon greep om in een karaokebar in Seoul Buona Sera te zingen, was ik definitief gesmolten. Er zijn blijkbaar weinig dingen leuker om naar te kijken dan Henny Huisman die geen motorhelm past, Edwin Rutten in een kajak of Ad Visser in een extravagante Zuid-Koreaanse hotelkamer.

Aan het eind van de aflevering zong het vijftal – na het bewandelen van een metershoge loopbrug – gezamenlijk Deze vuist op deze vuist. Een inkoppertje natuurlijk, maar ik kon me toen allang niet meer voorstellen dat seniorenvoyeurisme ooit aanstekelijker kon zijn dan dit.