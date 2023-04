Enorme hufters komen altijd, zonder uitzondering, van elders

Toen ik een jaar of 12 was, opgroeiend in het winkelcentrum van Emmen, heb ik er een tijdlang een gewoonte van gemaakt om ’s avonds na het eten naar de bouwplaats van een nieuwe flat in onze straat te lopen om daar de vers gemetselde muurtjes omver te duwen of de voorraad badkamertegeltjes over het terrein kapot te zeilen. Het was erg bevredigend, er kwam behoorlijk wat dopamine bij vrij; mijn puberhersens tintelden van genoegen.

Niet iedereen vond het leuk. Achteraf begreep ik dat ook wel. De schade was gigantisch, De Drentse Courant was dagenlang in rep en roer. Er kwamen bewakers met honden, en de politie, zo werd er geschreven, was de daders al op het spoor: het waren kwaadwillende elementen uit de buitenwijken en de omliggende dorpen, die ’s avonds naar het winkelcentrum kwamen om daar de boel met voorbedachten rade kapot te maken.

Zo leerde ik al vroeg de waarde kennen van metselwerk en badkamertegels, maar de les die het diepst doordrong, was deze: daders wonen elders. Altijd, zonder uitzondering, ik heb het daarna nog ontelbaar vaak gelezen, tot vandaag nog. Of ze nu stelen, vechten, slopen, rellen bij demonstraties of voetbalfeesten bederven, ze wonen nooit dichtbij, om de hoek, in je straat of in je huis, waar de politie de meeste daders vindt, uiteindelijk.

Over de man die vorige week tijdens de bekerwedstrijd Feyenoord-Ajax de aansteker gooide die een speler raakte, zei Dilan Yesilgöz, de minister van Justitie en Veiligheid, ook al had ze tijd gehad om na te denken en haar woorden te kiezen, dat het een enorme hufter was, die keihard moest worden gestraft.

Een minister die een burger uitscheldt – was dat nieuw? Het voelt wel zo, maar ik weet het niet. Soms denk je dat iets nieuw is, terwijl het al even gaande is. Soms blijf ik zelfs hardnekkig denken dat iets nieuw is, terwijl ik weet dat het niet klopt, als ik rechts word ingehaald bijvoorbeeld, of als een onsportieve daad op het voetbalveld door een stadion wordt toegejuicht en door de kenners slim en professioneel wordt genoemd.

Het klopt ook nog eens niet wat ze zegt; dat weet ze best. De daders, de enorme hufters, die gooien, dreigen of het veld oprennen om een keeper te slaan blijken, eenmaal voor het supersnelrecht gebracht, vaak stumpers met allerlei problemen, jong, opgejut, dronken, eenzaam, met relatief vaak een licht verstandelijke beperking.

Overal is voetbalgeweld, in woord en daad, tegen homo’s, Joden, kinderen soms. Het stadion kolkt van haat, speciaal in Rotterdam als Ajax op bezoek komt, want daar haten ze Amsterdam meer dan dat ze van zichzelf houden. Iedereen schreeuwt en scheldt, tientallen gooien, eentje raakt en die heeft het gedaan – dat is geen echte supporter, maar een enorme hufter die het voor de rest van de 50 duizend rood aangelopen goed- en welwillenden verpest, die alleen maar voor het spelletje waren gekomen.

Journalisten van het AD gingen meteen naar elders, de woonplaats van ‘de aanstekergooier’, om de mensen er te vragen wat ze ervan vonden dat er een enorme hufter in hun midden bleek te wonen. Geen van de dorpsgenoten kon zich voorstellen dat een dorpsgenoot van hen ooit zoiets zou doen. Hier gebeurt nooit wat, zei een man. En als er incidenten zijn bij de kermis komen de aanstichters altijd van buiten.