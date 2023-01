Eerst de marinekazerne, nu het uitstel rond de gevangenis, wie gelooft er nog in?

De Zeeuwen hadden me gewaarschuwd: er is nog niets van te zien. Op de plek waar het moet gebeuren, ligt braakliggend terrein en weilanden, vlakbij de restanten van het nooit voltooide Fort de Ruyter. Een boer loopt met twee pony’s aan een touw over een landweg, kromgebogen tegen de wind in.

Ik passeer witte fietsbordjes van de ANWB. Fietsroute 85. Zeeuwse Windroute.

De toeristische weggetjes worden verbreed, las ik in de plannen. Als het allemaal doorgaat, scheuren hier straks zware gepantserde auto’s met op de achterbank vluchtgevaarlijke gedetineerden over het zuidelijkste puntje van Walcheren.

Vlissingen, u weet het nog wel: hier zou een marinekazerne komen, maar na jaren uitstel werd die afgeblazen. Mariniers willen niet naar Walcheren verhuizen. Vlissingen ligt allerminst afgelegen: het is slechts een uurtje rijden naar Antwerpen. In Nederland kijken we echter niet over landsgrenzen, maar naar de Randstad, en dan blijkt Vlissingen net even te ver weg.

Als goedmakertje kwam er een compensatiepakket van 650 miljoen euro. In plaats van de marinekazerne krijgt Zeeland nu een extra beveiligde gevangenis met een inpandige rechtbank. Vlak achter de dijk langs de Schelde zal het complex verrijzen, als alternatief voor de extra beveiligde inrichting in Vught en de overbelaste ‘bunker’, de zwaar beveiligde rechtbank in Amsterdam.

De dijk langs de Schelde waarachter de gevangenis moet worden gebouwd. Beeld Ana van Es

Een Zeeuwse law delta moet het worden, compleet met een safehouse waar rechters, officieren van justitie en advocaten kunnen overnachten.

Maar nu is ook de opening van het justitiecomplex uitgesteld, met twee jaar naar 2030. In Zeeland lopen ‘kwartiermakers’ rond. Een ‘uitvoeringsregisseur’ brengt namens ‘stuurgroep Wind in de Zeilen’ rapportages uit over de stand van zaken. In zijn laatste verslag, net voor de jaarwisseling verschenen, gaat het over een ‘hobbel’ en vervolgens nog een ‘hobbel’ op ‘de route’ naar de gevangenis.

Minister Weerwind (Justitie en Veiligheid) repte in een brief aan de Tweede Kamer van een ‘forse tegenvaller’ voor de Zeeuwse bevolking. Oorzaken voor de vertraging zijn problemen met stikstof, een ingewikkelde aanbestedingsprocedure en, daar kun je in deze tijd ook bij een bouwproject in Zeeland niet omheen, ‘de oorlog in Oekraïne’.

Prompt maakte stuurgroep Wind in de Zeilen bekend dat de minister ‘begin 2023’ op werkbezoek komt om uit te leggen dat ditmaal van uitstel geen afstel komt, zoals indertijd bij de kazerne. Dat klopt niet helemaal, vertelt zijn woordvoerder. Pas in juni komt de minister naar Vlissingen.

Niet elke gemeente zit te wachten op een extra beveiligde gevangenis in de achtertuin, maar in Zeeland biedt een gevangenis werkgelegenheid en dus een uitweg uit dreigende verpaupering. Vlissingen is één van de laatste twee gemeenten van Nederland met een artikel-12 status, anders gezegd: deze gemeente staat onder curatele van het Rijk.

Net over de gemeentegrens, in Borssele, zijn door Den Haag onlangs niet één, maar twee nieuwe kerncentrales in het vooruitzicht gesteld, ook dat biedt werkgelegenheid.

In Ritthem, het dorp dat het dichtst bij de geplande law delta ligt, beginnen ze te schateren als je over de kwestie begint. Eerst de marinekazerne, nu het uitstel rond de gevangenis, wie gelooft er nog in? ‘Ik denk dat driekwart van het dorp denkt dat het er niet meer van komt’, zegt de eigenaresse van een boerderijwinkel. In de dorpsapp maken ze er grapjes over.

Ritthem, dat is ook: naturistencamping Zeelandia, omgeven door een fors hekwerk om privacy te bieden aan de gasten. De camping moest verhuizen naar een locatie een paar kilometer verderop vanwege de marinekazerne die vervolgens niet kwam. Maar toen was de verhuizing al een feit.

Op Walcheren benaderen ze het realistisch. Alex Achterhuis, fractievoorzitter van de lokale Partij Souburg-Ritthem, de grootste in de gemeenteraad, zet vol in op het planten van bomen.

Dat zit zo: rondom de gevangenis staat een stadslandgoed ingetekend met honderden bomen. ‘We hopen dat de bomen gauw komen. Als het justitieel complex vervolgens wordt geopend, dan staan er alvast mooie, volwassen bomen. En als bij de gevangenis van uitstel onverhoopt ook afstel komt, dan hebben we in elk geval de bomen.’