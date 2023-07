Een wegwerphuis voor kwetsbare mensen, dat lijkt leuk op de Haagse tekentafel

Dit is hoe het begon: met de gedachte dat de gemeente Venray een steentje wil bijdragen. Iets doen voor mensen die weinig kans maken op de woningmarkt. Niet afwachten tot je wordt gedwongen om vluchtelingen te huisvesten, maar zelf verantwoordelijkheid nemen.

Dit was het plan: zogenaamde ‘flexwoningen’ plaatsen, huizen die kant en klaar uit de fabriek komen, uitklappen en klaar. Flexibel en toch duurzaam. Gunstig qua stikstof. Het Rijk ziet flexwoningen als de snelste oplossing voor de woningnood.

De flexwoningen zouden op percelen komen die niet voor woningbouw zijn bedoeld. Op landbouwgrond bijvoorbeeld. Maar dat geeft niet. Want: flex. De oplevering was gepland in ‘Q4 2023’, eind dit jaar dus, lekker snel.

Dit is hoe het afliep: de wethouder van dienst die vorige week in een overvol gemeentehuis meedeelde dat er een ‘inschattingsfout’ is gemaakt. Hij gaat ‘reflecteren’ op het proces.

Dit is waar het stukliep: op de Stationsweg in Oostrum, een dorp vlakbij Venray. Als de flexwoningen voor have nots zijn bedoeld, dan wonen aan de Stationsweg de haves. Koophuizen. Diepe tuinen. Veel gepensioneerde bewoners.

Zo’n buurt, veertig huizen, waar iedereen op de groepsapp zit. Als een journalist van de Volkskrant in de straat loopt, gaat dat op de app. En toen op dinsdag 6 juni de brief kwam, ging het dus gelijk los op de app. Ongeveer zo: ‘Hebben jullie het al gezien?’

120 flexwoningen aan de Stationsweg, op de akkers met de vrije doorkijk naar het bos. Voor ‘ontheemden’, dat zijn Oekraïners en vluchtelingen met een verblijfsvergunning, en ‘spoedzoekers’, dat zijn lokale bewoners die met voorrang een sociale huurwoning zoeken.

Op de zondag erna zaten ze aan de Stationsweg ‘met z’n allen in de tuin’ om te bespreken hoe ze dit plan konden tegenhouden. Een werkgroepje maakte posters, ze hangen nu overal, met teksten als ‘Oostrum is het afvoerputje van Venray’.

In het dorp met 2.500 inwoners bevinden zich onder meer een noodopvang voor asielzoekers, een tbs-kliniek en een instelling voor mensen met gedragsproblemen met de omineuze naam Stevig. Vandaar dat gevoel van afvoerputje.

Als je bij de inwoners van de Stationsweg in de tuin gaat zitten, dan hoor je argumenten die zich overal aandienen waar onverwachts goedkope huurwoningen naast koopwoningen verschijnen, zeker als er vluchtelingen in het spel zijn.

Het gaat van ‘we worden ingepakt’ tot ‘het voelt als een overval’ en ‘spoedzoekers, dat kunnen elk soort mensen zijn’. Er is angst voor waardedaling. ‘Het is toch wat, als de lagere overheid een greep in je pensioen doet.’

Wees eerlijk, als u aan de Stationsweg woonde, dan zou u misschien hetzelfde zeggen. Maar het is ook ongemakkelijk, in een land waar de woningnood zo enorm is dat een voorstel om in te grijpen in het eigendomsrecht van koophuizen het onlangs slechts nét niet haalde in de Tweede Kamer.

Hiermee hebben ze aan de Stationsweg gelijk: flexwoningen zijn niet zomaar een oplossing. Een wegwerphuis voor mensen aan de onderkant van de samenleving, dat lijkt leuk aan de Haagse tekentafel, maar is in de praktijk geen goed idee.

Het Planbureau voor de Leefomgeving deed vorig jaar onderzoek naar ‘kansen’ en ‘obstakels’ voor flexwoningen en meldde vooral obstakels. Flexwoningen zijn duur. Ze leiden af van gewone bouw. De veronderstelling dat ‘flex’ synoniem is met ‘snel’ klopt niet. Juist ‘kwetsbare doelgroepen’ worden gestigmatiseerd met een tijdelijke woning. Zij zijn beter af met een gewoon huis.

‘Je moet geen kwetsbare mensen op één hoop duwen, want dan kunnen ze zich er niet aan ontworstelen’, zegt Frans van Ool, bewoner van de Stationsweg. ‘Ik denk niet dat Oostrumse jongeren hier willen wonen.’

‘Nee Frans,’ zegt de buurvrouw, Jo Dirks, we zitten bij haar in de tuin, ‘dan moet de nood wel hoog zijn.’ Gewone sociale huurwoningen zijn in Oostrum al lang niet meer gebouwd. Wel bestaan daar plannen voor.

De gemeente Venray organiseert nu eerst een ‘omgevingsdialoog’ voordat de knoop over flexwoningen wordt doorgehakt. Als dat ooit gebeurt. Het Planbureau voor de Leefomgeving constateerde: besluitvorming verzandt vaak in ‘twijfel en vertraging’.

‘We zijn strijdbaar’, lacht Jo Dirks.

