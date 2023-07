Een wandeletappe in het land van de armagnac en foie gras is heel erg zen

Het was een ouderwetse wandeletappe, dinsdag in de Tour. Vroeger had je er daar veel van, meestal wandelden ze in de eerste week van de Ronde naar de tweede en dan begon het pas. In die tijd zag radioverslaggever Theo Koomen bloedstollende demarrages (meestal van een Nederlander) maar dat kan niet meer nu we vanaf de eerste seconde van de koers kunnen controleren of de man op de motor niet uit zijn nek kletst – bovendien zijn de journalistieke mores aangescherpt en moet alles naar waarheid worden verslagen.

Tegenwoordig zijn wandeletappes zeldzaam. Ik houd er wel van, mits het er niet te veel zijn en de finale verwachtingen schept, zodat de spanning beetje bij beetje wordt opgevoerd, elke tien kilometer drie hartslagjes erbij. Tegenwoordig krijgen we regelmatig radioberichten van de ploegleiders door. Dat helpt, want die gaan altijd over de laatste kilometer en vandaag drukten ze de renners op het hart dat de weg naar de finish 500 meter afliep, maar daarna nog 200 meter vlak was.

Over de auteur

Bert Wagendorp is columnist van de Volkskrant en schrijver.

De verslaggevers Joris van den Berg en Stef Clement pasten zich aan de omstandigheden aan. Joris maakte melige grapjes (‘Het veilige dorpje Condom’) en las voor uit het rondeboek (‘Hier werd de film Le bonheur est dans le pré opgenomen, waarin Eric Cantona meespeelde’). Stef bekwaamde zich verder in de wielerfilosofie (‘Twee ontsnapte renners geven toch een soort van vorm aan de wedstrijd’). De twee speelden kopgroepje, zei Joris.

We reden door de kalme landstreken van de armagnac en de foie gras. Ik voelde me heel erg zen en tevreden. Voor een boerderij stond een eenzame boer en ik dacht aan Cees Buddingh’. In Séviac passeerde het peloton een Gallo-Romeinse villa met volgens Joris goed geconserveerde thermale baden. Het Chateau de Courrensan lag er mooi bij; Joris zei dat hier de Franse oud-minister Devedjian had gewoond; die was overleden aan Covid, wat de dichte deuren toch iets tragisch gaf. Gelukkig was het kasteel nog in de familie. Even verderop wachtte een oude trapsluis tevergeefs op een boot.

Stef zei dat er heel veel plaspauzes waren geweest vandaag. Søren Kragh Andersen had de meeste genomen, Joris zei dat hij er vijftien had geteld. Toen moest er nog veertig kilometer worden gereden. Ik stelde me het lijstje ‘Plaspauzes’ voor, waarop Joris streepjes achter de rennersnamen had gezet.

Van der Poel en Van Aert waren ontspannen in gesprek. Even later knoopte Mathieu een praatje aan met Pidcock. Het was eindelijk eens relaxte topsport, het kan niet altijd met zestig per uur gaan. Stef zei: ‘Het is cultureel erfgoed’, en daar moest ik hem gelijk in geven.

Toen ze er bijna waren ging het tempo omhoog. De sprinters moesten worden gepositioneerd. De aankomst was op een breed motorcircuit, zodat niet hoefde te worden gevreesd voor valpartijen. Ik hoopte dat Fabio Jakobsen zou winnen.

En zo eindigde de dag met de climax die iedereen had verwacht en waarnaar urenlang was uitgekeken. Jasper Philipsen won alweer. Fabio Jakobsen kwam ten val, net als nog een paar andere renners. Zo zie je maar dat veiligheid in het wielrennen niet bestaat, mompelde ik. Het was een plezierige Tourdag geweest, behalve dan voor Fabio.