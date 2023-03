In een vakantiehuisje keek ik naar de Duitse tv. Dat was een feest van slecht uitgelichte krimi’s en ellenlange journaals waarin alleen deskundigen aan het woord kwamen. In Nederland is het al jaren gewoonte om bij elk item ook ‘de gewone man’ (m/v) aan het woord te laten, bijvoorbeeld over de prijs van een stuk kaas of over de vraag: ‘Kent u Tiktok?’

Ik vroeg me af of het Duitse journaille de gewone man nog niet had ontdekt, of dat die wel ontdekt was, maar inmiddels alweer afgeschreven. Beide scenario’s leken mij mogelijk.

Daarna kwam er reclame. Een vrouw met fantastisch haar vertelde ons lekker spontaan over haar hielkloven. Het gênantste aan haar hielen, bekende ze, was dat ze een raspend geluid maakten als ze haar voeten over haar frisgewassen lakens liet glijden.

Ik was maar een paar uur rijden van huis verwijderd, maar ik bevond me in een totaal andere wereld.