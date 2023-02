Een volledig verzonnen verhaal over een volledig verzonnen Kamerlid

Toen het weekdier op een morgen in een van zijn talloze huizen uit onrustige dromen ontwaakte, bleek hij nog niet te zijn veranderd in een Tweede Kamerlid. Dat verraste hem. Meestal ging hij slapen als vaatdoek en werd dan wakker als volksvertegenwoordiger, met pak en al.

In een van die dromen was hij het onderwerp geweest van een volkswoede, waarin gederailleerde familieleden van volkszangers hem op verzonnen gronden met hooivorken achtervolgden, waarna hij zich genoodzaakt zag zijn heilzame werkzaamheden in dienst van het land neer te leggen en onder te duiken. Maar, gelukkig: die droom ging voorbij. En bovendien: zo’n droom, wist hij, is een verzinsel. Niet iets om al te veel conclusies aan te verbinden.

In een andere droom stelde hij de minister vragen die hij voor het slapen gaan nog had zitten voorbereiden. Zeventien stuks. Al dromend vroeg hij zich af of het allemaal niet veel te ver ging, maar: een droom is maar een droom, en als hij eenmaal zijn pak aan had, zou het best gaan.

Daarna had hij een tijdje in halfslaap op zijn uiterst-rechterzij gelegen, piekerend over de ruzies in zijn coronacommissie, waarin hij zijn collega’s zo knettergek had gekregen dat ze hem eruit wilden hebben, maar uiteindelijk toch ook weer niet. Dat kwam vaker voor. Om eerlijk te zijn: veel mensen zagen hem liever gaan dan komen, maar als hij bleef, dan bonden ze uiteindelijk wel in.

Het Tweede Kamerlid wist dat hij dat moest beschouwen als een teken dat hij goed bezig was. Dat denken, en dat dan volhouden, dat ging hem ’s ochtends beter af dan ’s avonds. Wanneer de vermoeidheid hem overmande, nam de twijfel over zijn bijdrage aan de wereld bezit van hem en zo kwam het dat de man die elke ochtend aan het ontbijt verscheen als Tweede Kamerlid ’s nachts, zonder pak, een beetje treurig werd van zichzelf.

Hij had veel gehoord over de ontlezing, en over al die mensen die de afgelopen jaren half analfabeet de maatschappij ingestruikeld waren en nog geen boek zouden herkennen als het als onderzetter onder een pan lag. In feite was het politieke alchemie: hij gooide wat stofjes en signaalwoorden bij elkaar, voegde er een groeiende groep mensen met een Algehele Verwarring Over Alles aan toe, legde het mengsel voor de deur van een nietsvermoedende auteur en keek vervolgens hoofdschuddend toe bij de ontploffing. Met een beetje geluk zou de discussie zich nog toespitsen op het gebrekkige literatuuronderwijs ook. Jaren had hij van feiten fictie gemaakt, nu was de tijd aangebroken om de fictie tot feit te verheffen.

Bij het krieken van de dag las het Tweede Kamerlid op zijn telefoon over weer een andere kinderboekenschrijver, een oudere, die het voor die jonge opgenomen had en vervolgens met de dood was bedreigd. De oude was bekend van creepy pamfletten als O, denneboom, Achtstegroepers huilen niet en Tommie en Lotje vangen een koe. Vast een perverseling, goed dat zo’n figuur nu eindelijk eens zijn trekken thuis krijgt.

Dat probeerde hij te denken. Maar het lukte niet. In plaats daarvan dacht hij: wat naar toch, wat ben ik een ellendige opportunist, een ontstellende kletsmajoor, een hitser deluxe. Die harde woorden moeten we hem maar niet kwalijk nemen: hij had zijn pak nog niet aan.