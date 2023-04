Eén van de dystopische bevindingen van de politie: niemand weet wat in Borgsweer in de diepte verdwijnt

Het gebouwtje, vlak buiten het dorp, is geschilderd in geruststellend ecogroen. Zo’n kleur van: maakt u zich vooral geen zorgen. Elke dag verdwijnt hier bijna een miljoen liter vloeibaar afval in de aarde. De politie en het Openbaar Ministerie schreven er een alarmerend rapport over voor de minister. Teneur: grijp zo snel mogelijk in.

De eigenaar van het weiland naast de installatie maakt er grapjes over. ‘Boeren boven de kwikgronden.’ Omdat hier dus kwikslib de grond in gaat. Drie kilometer onder de aardkorst, wist u dat het zo diep gaat?

Als het groene gebouwtje elders in Nederland zou staan, dan zou het voorpaginanieuws zijn. Maar dit gebouwtje staat, u raadt het al, in de provincie Groningen. Om precies te zijn: bij Borgsweer, een fraai dorp onder de rook van Delfzijl.

Afvalputje van Nederland

Borgsweer heeft een unieke wierde die niet rond maar vierkant is. Daarop de hervormde kerk, liefdevol gerestaureerd, tegenwoordig in gebruik als dorpshuis. Het kerkhof verkeert in gemanicuurde staat.

Naast de kerk bouwen mannen een houten huisje voor tuingereedschap. Ze zijn handig. Rolmaat aan de broek. Tekeningen in de hand. Als er na twee biertjes een klein foutje in sluipt, dan weten ze: mooi geweest. Stoppen nu. Morgenvroeg verder.

De NAM-installatie in Borgsweer waar vloeibaar afval afkomstig van gaswinning naar drie kilometer diepte wordt gepompt. Beeld Ana van Es

Vraag hier naar het groene gebouwtje en de mannen halen de schouders op. ‘Wij zijn het afvalputje van Nederland.’ Bert Groenhagen woont er tegenover, hij zag de installatie als knulletje van 7 gebouwd worden, dat was in 1972, zo lang is het al gaande.

Het groene gebouwtje is eigendom van de Nederlandse Aardolie Maatschappij, de NAM, de organisatie die in Groningen synoniem is met ellende. In Borgsweer loost de NAM afvalwater dat overblijft na gaswinning op zee. Je kunt je afvragen in hoeverre dit goedje thuishoort onder de Groningse bodem. Maar tot zover strekt de vergunning.

Zorgwekkende stoffen

De politie en het OM luiden de noodklok om een andere reden: de NAM lengt dit afvalwater aan tot een soort heksenbrouwsel. In Borgsweer gaat vloeistof afkomstig uit kwikhoudend slib mee naar beneden, evenals ‘bodemvreemde chemicaliën’, ‘mijnbouwhulpstoffen’ en andere ‘zeer zorgwekkende stoffen’. Daar is geen vergunning voor. Mogelijk is het strafbaar.

Eén van de dystopische bevindingen uit het politieonderzoek: niemand weet precies wát er in Borgsweer in de diepte verdwijnt. De NAM gaf volgens de politie geen volledige openheid van zaken. De politie ontdekte een geheimzinnig netwerk van leidingen dat niet volledig in kaart kan worden gebracht. Bij ‘onderhoud of calamiteiten’, zo luidt de vrees, kiepert de NAM hier alles naar beneden.

De politie ontdekte een ‘afwijkende afvalstroom’ in aantocht naar het groene gebouwtje. Het bleek afkomstig van een afgebroken aardgasinstallatie. Het rapport roept de vraag op wat er gaat gebeuren nu tientallen NAM-aardgaslocaties in Groningen worden gesloopt. Het kan nog druk worden in Borgsweer.

De NAM ontkent dat ze het politieonderzoek hebben tegengewerkt. De Shell-dochter wil niet inhoudelijk reageren zolang het strafrechtelijke onderzoek nog loopt. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) schreef aan de Tweede Kamer dat de NAM zich tegen de beschuldigingen verzet.

De Waddenzee

Het kerkje van Borgsweer is opgeknapt met geld van de NAM. Het probleem, zeggen de klussende mannen, is de communicatie. ‘De NAM moet voor de muziek uit en zeggen wat hier de grond in gaat.’

Borgsweer ligt vlak bij de drie zogeheten verdwenen dorpen: Oterdum, Heveskes en Weiwerd, een halve eeuw geleden geruimd om plaats te maken voor de oprukkende industrie rondom Delfzijl. Borgsweer stond op de dodenlijst, maar werd gespaard.

De afvalinstallatie noemen ze hier ‘het zooitje’. Maar ze hebben zoveel zooitjes. Vanaf de wierde wijzen de mannen richting Delfzijl. Het irritantst? De windmolens vlak bij het dorp. Westerlingen willen zoiets niet inzien, maar windmolens geven overlast. Geluid. Rode lichten alsof je naast een landingsbaan woont.

Het groene gebouwtje is verraderlijk: je merkt er niets van. Pieter Jonk, technisch als iedereen hier, denkt soms gewoon puur theoretisch, wat als de zoutkorst scheurt die de miljarden liters afval vasthoudt op drie kilometer diepte?

Hij wijst naar een groene streep in de verte. De buitendijk. Daarachter ligt de Waddenzee. De politie waarschuwt: met de Waddenzee wordt geen rekening gehouden.