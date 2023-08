Een open briefje aan de schoft die een oude man oplichtte: hoe leef je, nu dit is gelukt?

Hoe dan? De oude man die slachtoffer werd van jouw oplichterspraktijken, vraagt het zich af: hoe kan het dat hij erin is gestonken. Maar dat is niet mijn vraag. Ik vraag je: hoe ben je, hoe leef je, hoe denk je, nu dit is gelukt? Je hebt eerst zijn telefoonnummer achterhaald en je voorgedaan als bankmedewerker. Veertien belletjes van jou heeft zijn telefoon geregistreerd, volhouder die je bent.

Vervolgens heb je zijn adres weten te vinden, knap hoor. Je hebt bij hem aangebeld, jij was die man van de bank, heb je gezegd, die zich zo’n zorgen maakte of de oude heer wel veilig bankierde. Voor alle zekerheid had je een maat van je meegenomen, zo’n oudje zou eens gewelddadig kunnen worden, dan kun je maar beter met z’n tweeën zijn natuurlijk. Goed gedacht zeg. Nu je met je miezerige buit bent vertrokken, vraag ik je: hoe sta je op, hoe ga je naar bed? Hoe dan?