Een luchtgitaar van Lego

‘Volwassenen zijn de groeimarkt in de speelgoedindustrie’, meldde het NOS Journaal. In Amerika wordt een kwart van het speelgoed gekocht door grote mensen die er zelf mee gaan spelen, Nederland is bezig met een inhaalslag. Bijna de helft van al het Lego wordt niet langer aangeschaft door kinderen, en ook niet voor hen. Onbekend is of ouders ook Legostenen stelen van hun kroost.

Een onmiskenbaar teken van de verweking van de mens. Maar ja: Lego is fijn spul. Ik zie de kastelen die ik er ooit mee bouwde nog levendig voor me. Ook herinner ik me een gevoel van rouw toen ik daarmee ophield, omdat rocksterren door hun muziek tegen mij begonnen te praten en het leven een wending nam.

Toch drukten die rockers me op het hart dat ik vooral nooit volwassen moest worden. Net als Lego eigenlijk, maar anders. Wat zou er van me zijn geworden zijn als ik gewoon met die lieve blokjes was blijven spelen?