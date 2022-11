Een kosmische waarneming zo helder als duizendbiljoen zonnen

Achter de catalogusnamen die sterrenkundigen aan hun waarnemingen meegeven, schuilen soms inzichten zo spectaculair dat het bijna misdadig voelt ze in een droog keurslijf van letters en cijfers te persen. Neem nu kosmische waarneming ‘AT 2022cmc’, waarover astronomen woensdag schrijven in twee simultaan verschenen artikelen in vakbladen Nature en Nature Astronomy.

Die vijf letters en vier cijfers verwijzen naar een gebeurtenis die 12,4 miljard lichtjaar van hier plaatsvond. Een lichtjaar is de afstand die het licht in een jaar aflegt, en licht reist met ruim een miljard kilometer per uur, de hoogst mogelijke snelheid in de kosmos. Een afstand van 12,4 miljard lichtjaar mag je daarom gerust schier onvoorstelbaar ver weg noemen.

Daar, zo diep in het duister van het heelal, ontdekten astronomen iets bijzonders. Iets dat hier op aarde alleen kon worden opgemerkt omdat het zo bizar, onvoorstelbaar, overweldigend, woorden-schieten-tekort fel was. Een gebeurtenis, een explosie, een ‘iets’, dat scheen met de verzamelde lichtkracht van duizendbiljoen zonnen. Eén met vijftien nullen erachter-maal zo helder als onze eigen moederster, dus.

Beeld Sophia Twigt

Dat is zodanig extreem dat zelfs sterrenkundigen, die gewend zijn dat dingen ver voorbij de menselijke maat schieten, plots wat rechterop in hun stoel gaan zitten. Dus toen een telescoop zoiets eerder dit jaar opmerkte, richtten astronomen er meteen nog zo’n twintig op, inclusief de grootste telescoop die men hier op aarde tot hun beschikking heeft.

De conclusie? Dit moest het werk zijn van een zwart gat, een voorwerp dat alles in zijn omgeving zo hard naar naar zich toe trekt dat voorbij de zogeheten horizon niets nog aan zijn greep kan ontsnappen, zelfs het licht niet.

Heel af en toe – in grofweg 1 procent van de gevallen – tonen zwarte gaten zich daarbij zeer rommelige eters. Dan trekken ze met zodanig veel geweld aan een ster, of iets anders in hun omgeving, dat het kapotgaat nog voordat al het materiaal de horizon van het gat passeert en definitief verdwijnt. De groteske zwaartekracht van het zwarte gat kan flarden van zulk materiaal dan zelfs met bijna de lichtsnelheid de ruimte inslingeren.

Het is in die gevallen een beetje alsof, vrij naar de Amerikaanse zwartegatenpioneer John Wheeler, iemand heel hard in het midden van een tube tandpasta knijpt, waarna aan beide uiteinden van de tube pasta wegschiet. Bij het zwarte gat gebeurt dat wegschieten bij zijn polen. In dit geval was die straal materiaal bovendien vrijwel exact gericht op de aarde – een gelukje, een toevalstreffer, eigenlijk.

De door de astronomen beschreven vondst markeert pas de vierde keer dat iemand zo’n snelle straal uit een zwart gat heeft kunnen waarnemen. En dan gaat het hier ook nog eens om ruim de verste die ooit is waargenomen.

Dat maakt van AT 2022cmc, zo helder als duizendbiljoen zonnen, een cijfer-en-lettercombinatie om te onthouden.