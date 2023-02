Een hamburger in tijden van onbegrip

Precies op het punt in het leven dat ouder en kind elkaar het slechtst begrijpen zitten ze samen in de lunchroom, de bourgondische vader en zijn zorgelijke zoon, die ‘alternatief’ is geworden. Pa heeft deze tent uitgekozen, er staat geen humus op de kaart en de melk komt uit een koe. Dus knaagt zijn zoon op iets schamels en groens, terwijl hij smakkend een hamburger wegwerkt. Alles heeft hij fout, van de naam van de nieuwe studie tot die van de nieuwe vriendin. Future Planet Studies, niet ‘milieukunde’. Evi, niet Eva.

Het onbegrip heeft hun liefde verstopt, maar niet uitgewist. Het is duidelijk zichtbaar in de hulpeloze omhelzing wanneer ze eindelijk afscheid mogen nemen. ‘Dag jongen, wel meer eten hè’, zegt de vader, en aait over het magere, bleke gezicht. ‘Oké, maar niet zoveel als jij’, antwoordt de zoon, en geeft hem een iets te hard stompje in de weldoorvoede buik.