Een gebouw dat bewijst dat je de cirkel van haat kunt doorbreken via het recht

En toen, opeens, op een woensdagmiddag in juni, was het voorbij. Nadat er in een meer dan een kwart eeuw 161 verdachten uit de Joegoslavische oorlogen (1991-1995) werden voorgeleid, onder wie een aantal van de grootste bloedhonden uit de recente geschiedenis, nadat er honderden cameraploegen voor het gebouw verschenen om live verslag te doen van daders die ziektes veinsden, rechters uitscholden of zelfmoord pleegden terwijl even verderop nabestaanden applaudisseerden of juist rouwden, kwam er vorige week woensdag een echt, definitief einde aan het Joegoslaviëtribunaal.

Vijftien jaar cel voor twee oud-medewerkers van toenmalig president Slobodan Miloševic; het waren de twee allerlaatste hoger beroepen die nog stonden en ze werden afgehandeld door het Mechanism for International Criminal Tribunals, een organisatie die werkt vanuit hetzelfde gebouw aan het Haagse Churchillplein.

Een historisch moment, zegt Leila Prnjavorac, die zelf als klein kind met haar ouders vluchtte uit de stad Doboj toen daar begin jaren negentig een etnische zuivering plaatsvond. Na omzwervingen via Rotterdam, Amsterdam, Zeewolde, Bloemendaal en Sassenheim kwam ze uiteindelijk terecht in Den Haag. ‘Pas later kwam ik erachter dat een heel groot deel van mijn geschiedenis zich nog altijd in mijn stad aan het afspelen was’, zegt ze. ‘In dat gebouw daar, op twintig minuten van mijn huis.’

Het gebouw waar het Joegoslaviëtribunaal zetelde: ‘Maak er een museum van.’ Beeld Jarl van der Ploeg

Ze zei dan ook gelijk ja toen een radioprogramma van Omroep West haar deze week vroeg commentaar te geven op het laatste werk van het tribunaal. Daar pleitte ze, samen met een vluchteling uit Srebrenica, voor een nieuwe bestemming van het voormalige Aegongebouw en inmiddels rijksmonument: maak er een museum van.

‘Gaan we het verkopen aan de hoogste bieder?’, zei de voormalige inwoner van Srebrenica tijdens de uitzending. ‘Ik wil pleiten voor een museum voor de vrede. Waar we de inhoud, van wat zich daar de afgelopen twintig jaar heeft afgespeeld, toegankelijk maken voor het brede publiek.’

Zorg dat iedereen de zaal kan bezoeken waar Milosevic postuum werd veroordeeld voor genocide, waar de 72-jarige Kroatische oud-generaal Slobodan Praljak zichzelf vergiftigde met cyaankali en waar Radovan Karadzic levenslang kreeg. En laat ze de cel zien waar ‘de slager van Srebrenica’ Ratko Mladic schreeuwend naar toe werd afgevoerd toen ook hij levenslang kreeg.

Dit gebouw is, zo legt Prnjavorac een paar dagen later uit, onderdeel van een gitzwarte bladzijde uit onze gezamenlijke geschiedenis waarop bovendien verschillende perspectieven samenkomen. Die van de Bosnische slachtoffers bijvoorbeeld, maar ook van de Dutchbat-militairen. ‘Deze plek kan al die perspectieven samenbrengen om er vervolgens lering uit te trekken. Het is namelijk niet de geschiedenis die zichzelf herhaalt. Het is de mens die de geschiedenis herhaalt.’

Het museum moet zo een plek worden die duidelijk maakt hoe ingewikkeld het soms is aan de goede kant van de geschiedenis te staan, simpelweg omdat het Goede ook vaak bestaat uit allerlei kleine Kwaden, net als andersom overigens. Een plek bovendien die bewijst dat je de cirkel van haat kunt doorbreken via het recht.

En ook voor Den Haag zelf zou het museum een toevoeging kunnen zijn, zegt Prnjavorac. In 2017 zei VN-topman António Guterres niet voor niets dat zonder het Joegoslaviëtribunaal ook het Internationaal Strafhof, dat eveneens in Den Haag zetelt, nooit was ontstaan. Heel de wereld kent Den Haag als stad van Vrede en Recht, inclusief presidenten als Vladimir Poetin en Bashar al-Assad, en dat heeft de Hofstad grotendeels te danken aan dit gebouw aan het Churchillplein.

Er is alleen wel wat haast geboden, zegt Samir Hajdarevic, wiens stichting Nationaal Monument Srebrenica Genocide ‘95 al langer pleit voor een vaste herdenkingsplek voor de genocide in Bosnië. Er zou inmiddels een andere gegadigde voor het gebouw in zicht zijn.

‘Hoe het gaat aflopen, weet ik niet’, zegt hij. ‘Maar ik wil vooral voorkomen dat we over dertig jaar spijt krijgen. Het Joegoslaviëtribunaal is een gebouw dat jarenlang continu in het nieuws is geweest, wereldberoemd is en waarmee je echt iets zou kunnen vertellen aan volgende generaties. Het zou daarom doodzonde zijn als we later terugkijken en zeggen dat we toen, in 2023, onze kans hebben laten schieten.’