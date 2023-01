Een bestaansminimum vinden we normaal, waarom zou er geen maximum kunnen zijn?

Deze krant had afgelopen week een interessant stuk over het zogenaamde ‘limitarisme’. Die filosofische stroming wil een bovengrens aan wat een individu kan bezitten; méér dan nodig is voor een ‘volledig florerend leven’ achten zij moreel onaanvaardbaar en schadelijk voor de maatschappij. De reacties waren uit te tekenen – ‘communistische onzin’, en ‘dan verhuizen de rijken’. Meestal van dezelfde mensen die klagen over ‘de elite’ die ‘hun alles afpakt’, maar dus wel braaf de marketing en chantage van de financiële elite napraten.

Toch verdient een vermogensmaximum een serieus debat. We vinden het immers volstrekt normaal dat er een bestaansminimum is; waarom zou een bestaansmaximum dan zo raar zijn? Het is volstrekt helder dat de concentratie van vermogen schadelijk is voor de samenleving. Niet alleen doordat anderen daardoor te weinig hebben, maar ook omdat rijken disproportioneel bijdragen aan de klimaatcrisis.

Het is een misvatting om te denken dat een bestaansmaximum alleen over herverdeling en ‘afpakken’ zou gaan. Integendeel, het gaat minstens zoveel om innovatie en efficiëntie. De gecorrumpeerde versie van het kapitalisme waarmee we nu opgescheept zitten zorgt voor een ongelijk speelveld, onkraakbare monopolies en ongezonde machtsconcentraties. Een vermogensmaximum geeft anderen óók een kans. Bovendien; 99 procent van de ondernemers die ik ooit sprak, zegt niet te ondernemen om het geld. Nou, dat komt dan goed uit.

Serieuze discussies over ongelijkheid hebben een bijkomend belang. De ongelijkheid tussen arm en rijk wordt in Nederland ervaren als de sterkste bron van sociaal conflict, maar we horen extreem-rechts er nooit over. Dat is namelijk niet geïnteresseerd in economisch beleid dat de gewone man wijzer maakt. De mensen moeten boos blijven, want zonder woede heeft de populist geen boekje of partij. Ongelijkheid is aldus dé lakmoesproef voor elke populist: wie vóór de huidige, ongelimiteerde vorm van kapitalisme is, is dus ongeloofwaardig als man van volk.

De vraag is wáár die grens dan moet komen te liggen. Volgens limitaristen zou dat rond de 2,2 miljoen moeten zijn. Dat lijkt me te laag, je koopt er niet eens een huis voor in Amsterdam en een mens moet wat te dromen hebben. Op basis van mijn ervaring met ondernemers lijkt mij 25 miljoen realistischer. Dat is een bedrag dat nog altijd tot de verbeelding spreekt en garant staat voor een zorgeloos leven. Daarboven gaan vermogens corrumperen; het gaat dan niet meer om een prettig leven, het gaat dan alleen nog om macht. Het ondernemerschap is er bovendien af, meestal runt een ceo dan al de tent.

Het idee van een bestaansmaximum is overigens helemaal niet nieuw. In het Amerika van Roosevelt was het een serieus onderwerp, net als confisquatoire belastingen (‘afpakbelastingen’). De geschiedenis leert dat ongelijkheid altijd groeit in vredestijd, en dat de mensheid tot nu toe altijd een oorlog nodig had om tot serieuze herverdeling en kansengelijkheid te komen. Nu staan we voor de opdracht een oorlog ditmaal vóór te zijn.

De klimaatcrisis vraagt om grenzen aan het kapitalisme. Daarvoor hebben we leiders nodig die mensen uitleggen dat er een verschil is tussen ondernemen en investeren, en tussen geld verdienen en geld maken. En hoewel nuttige idioten in De Telegraaf nu nog de voeten van de financiële elite kussen, kunnen de zaken snel veranderen. Want de meerderheid van de mensen heeft hier simpelweg wat te winnen; weinig mensen zullen vinden dat een vermogen van een miljard nog gerelateerd kan worden aan iemands eigen verdienste. Alleen jammer dat met een vermogensmaximum mijn oud-collega’s de Quote 500 niet meer kunnen maken. Maar daar verzint een echte ondernemer wel wat op.