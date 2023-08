Doorpakken is het nieuwe opladen

Het is weer die dag dat uw collega bij de koffieautomaat zal beginnen over dat klaterende bergbeekje waar hij eergisteren nog in rondspartelde, en u antwoordt met een lofzang op die zwoele nachten in dat strandbarretje. Eenmaal achter uw bureau slaakt u dan beiden een diepe zucht. Dag vakantie, hallo sleur.

Een rotdag dus. Maar die blijkt te vermijden wanneer je, zoals ik deed, de vakantie gewoon overslaat om zes weken continu te klussen aan je huis (lees: boot) in een race tegen de klok. Dan schenkt deze dag je ineens een rug die dankbaar is dat hij weer in een bureaustoel mag hangen en een hoofd dat leeg genoeg is om bij een foto van Pieter Omtzigt te denken: is dat niet die kerel van de Hubo?

Zo wordt doorpakken het nieuwe opladen. Als bonus kan je bij de koffieautomaat op iets te luide toon verkondigen hoe héérlijk het is om weer aan het werk te mogen.