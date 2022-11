‘Deep Impact’: hoe een eenzame astronoom dit weekeinde een ongevaarlijke ruimtesteen ontdekte op ramkoers met aarde

De scène heeft wel wat weg van die uit talloze rampenfilms. Afgelopen zaterdagavond heeft astronoom David Rankin dienst bij de Mount Lemmon Observatory in de Amerikaanse staat Arizona. Hij zoekt aan de hemel naar bewegende lichtpuntjes die zouden kunnen wijzen op de aanwezigheid van nog onontdekte ruimtestenen in de buurt van de aarde. Dan valt zijn oog op een bijzonder exemplaar. Eentje die plots een scherpe draai naar binnen maakt en daardoor – misschien – op ramkoers komt met onze planeet.

In mijn favoriete ontdekkingscène uit de Hollywoodcanon – die uit inslagrampenfilm Deep Impact – gaat het daarna als volgt: plots stopt de eenzame astronoom met kauwen op zijn nachtelijke pizzapunt, smijt deze ontzet terug in de doos en probeert zijn vondst direct te mailen. De mailserver werkt alleen niet mee en dus schrijft hij de boel uit pure wanhoop op een floppy – het is immers een film uit 1998 – springt in de auto en krijgt vervolgens een ongeluk.

Scène uit Deep Impact. Beeld Paramount Pictures

Nu, in 2022, gaat zoiets gelukkig heel anders. Rankin deelt zijn waarneming direct met anderen, haalt het door speciale software die de baan van kosmische voorwerpen kan bepalen en krijgt al snel de bevestiging: er is kans op een inslag.

De vondst markeert de zesde keer in de menselijke geschiedenis dat iemand een ruimtesteen voor inslag opmerkt, en Rankin is pas de derde persoon die dat lukt. Bovendien is deze steen met een diameter van slechts één meter de kleinste die ooit door mensen in de ruimte is waargenomen. Ongevaarlijk dus, maar wel bijzonder.

Rankin seint vervolgens een brede groep astronomen in, zo vertelt hij aan de Amerikaanse wetenschapsjournalist Robin George Andrews, die het verhaal deze week deelde op Twitter. En hoewel het midden in de nacht was – de inslag vond even voor half vier ’s ochtends plaats – waren honderden mensen in de buurt getuige van het spektakel.

De knal die de ruimtesteen veroorzaakte bij het binnenvliegen van onze aardatmosfeer wekte namelijk slapers, en bewakingscamera’s schoten beelden terwijl de vuurbol langs de hemel trok. Het gevolg: sociale media stroomden die nacht en de volgende dag vol met spectaculaire foto’s en video’s.

Vanaf de ontdekking duurde het 3,5 uur tot inslag. Tijd die bij een grotere steen van letterlijk levensbelang kan zijn. Nu ruimtevaartorganisaties aan afweermechanismen werken voor wanneer we een grote en middelgrote planetoïden ver vooraf zien aankomen, komt het grootste risico straks van de minder opvallende kleine stenen.

En die kunnen ook fikse gevolgen hebben. Neem het onaangekondigde bezoek van een ruimtesteen van 18 meter boven de Russische stad Tsjeljabinsk in 2013. De resulterende knal blies mensen letterlijk omver en promoveerde in de wijde omtrek glazen ruiten tot levensgevaarlijke schervenschieters. Zo’n 1.500 personen raakten gewond, maar met wat geluk overleed niemand. De volgende keer kun je dan maar beter tijdig een waarschuwing van iemand als Rankin krijgen.