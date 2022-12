De zakken zijn gevuld, het imago is opgekrikt, de honden blaffen, de karavaan trek verder

Alleen de finale nog, dan is het krankzinnigste wereldkampioenschap voetbal ooit verleden tijd. We waren de absurditeit ervan door al het opgepompte gedoe rond de wedstrijden bijna vergeten, de menselijke kosten ervan waren langzaam maar zeker naar de achtergrond verdrongen, de bizarre geldverspilling was ondergesneeuwd in de verhalen over de prachtige stadions en de nuchtere supporters.

Pr-operatie geslaagd, Qatar verwierf zich een nieuw imago en staat voortaan op de kaart als een strak georganiseerd en eigenlijk best wel fijn landje. De omkopingsaffaire in het Europees Parlement kwam net te vroeg naar buiten om van een honderd procent geslaagde operatie te kunnen spreken, na de finale was beter geweest. Nu werd toch de indruk gewekt dat het WK en de koffers met geld voor de Europarlementariërs op de een of andere manier toch met elkaar waren verweven. Dat de Qatarezen hun oneindige financiële bronnen op diverse fronten hadden ingezet om iedereen te laten geloven dat er niks aan de hand is.

Al met al vormt het WK van 2022 een aanbeveling voor elke dictator die ook iets wil doen aan zijn slechte naam in de wereld: het kost wat, maar het werkt. Laat Kim Jong-un maar doorkomen met een bod, Gianni Infantino zal het welwillend bekijken.

De voorzitter van de Fifa verklaarde geheel volgens verwachting dat hij het beste WK aller tijden had meegemaakt. Voorzitters van mondiale sportbonden zeggen dat na elk toernooi, maar Infantino meende het vermoedelijk oprecht. Doordat het WK zo lekker compact was, kon de voetbalsjeik bij elke wedstrijd pontificaal op de tribune plaatsnemen. Alleen tijdens de gelijktijdig gehouden laatste groepswedstrijden moest hij kiezen: Infantino kan veel, maar tot zelfsplitsing is hij nog niet in staat.

Infantino heeft de financiële balans gelezen en die zag er inderdaad weergaloos goed uit. Het WK kostte de Fifa 1,7 miljard dollar. Een zeer rendabele investering: de opbrengsten uit televisie-, marketing- en licentierechten, sponsoring en ticketverkoop bedroegen 4,6 miljard. Dat geld gaat netto naar de Fifa; in de voorwaarden van elk WK staat dat het organiserende land over de inkomsten geen inkomstenbelasting mag heffen. De winst van bijna 3 miljard viel 25 miljoen hoger uit dan tijdens het WK van 2018 in Rusland en was het dubbele van die bij het WK van 2014 in Brazilië.

De zakken zijn gevuld, het imago is opgekrikt, Infantino maakt zich op voor de verlenging van zijn voorzitterschap en de emir gaat zich weer bezighouden met de gasverkoop. Arbeidsmigranten breken de meeste stadions af, dit keer zonder nieuwsgierige journalisten, die hebben wel wat anders aan hun hoofd. Het voetbal was naatje, maar dat interesseert niemand. Nederland werd geen wereldkampioen.

De honden blaffen, de karavaan trekt verder.