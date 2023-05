De vulkaanuitbarsting die de aarde laat meedoen met de groten der kosmos

De aarde is een klein planeetje dobberend in de bedwelmende uitgestrektheid van het heelal. Die stemmige gedachte heb ik in deze column geregeld herhaald, als moment van bezinning tussen alle aardse beslommeringen waar de krant verder zoal over publiceert.

Het is dan dus ergens wel mooi wanneer dat kleine planeetje van ons ook eens kan meedoen met de groten. Dat was zo ongeveer de gedachte die me bekroop toen ik deze week het nieuws las dat vulkaan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, die januari vorig jaar uitbarstte ten noordoosten van Nieuw-Zeeland, zijn invloed letterlijk tot in de ruimte liet gelden. Een knal ontsproten aan die bescheiden bol van ons, die zijn tentakels uitstrekt tot in het kosmische. Wow.

Begrijp me overigens niet verkeerd: een fikse vulkaanuitbarsting is niets om over te juichen, hoe spectaculair de beelden van een veilige afstand ook ogen. De uitbarsting veroorzaakte onder meer fikse schade op eilandstaat Tonga, kostte ten minste vier mensen het leven, en veroorzaakte tsunami’s met tot wel twintig meter hoge golven. Het was niet bepaald een feestje.

De explosie bleek achteraf op elke manier indrukwekkend. Zo was hij honderden malen krachtiger dan de atoombom op Hiroshima, volgens een berekening van Nasa. De eruptiezuil, de bulderende kolom met as en gas die naar boven krioelde, bereikte een indrukwekkende hoogte van 57 kilometer. Al met al was het onder de streep de krachtigste natuurlijke explosie sinds de uitbarsting van de vulkaan Krakatoa in 1883, bijna 140 jaar geleden.

Maar, zo blijkt nu uit een nieuwe analyse in het vakblad Scientific Reports, daar houdt het nog niet op. De gevolgen van de uitbarsting waren zelfs merkbaar tot in de ruimte. De drukgolven van de Hunga Tonga-Hunga Ha’apai bereikten de ionosfeer, de laag van de aardatmosfeer die tussen de 80 en 1.000 kilometer boven onze planeet hangt.

Dat is (grotendeels) voorbij de meest gehanteerde ‘grens’ naar de ruimte, op 100 kilometer boven het aardoppervlak. Ook het internationaal ruimtestation ISS bevindt zich op 400 kilometer hoogte nog in die zeer ijle laag van de aardatmosfeer.

Op zo’n 150 tot 800 kilometer boven het aardoppervlak zit de ionosfeer bovendien relatief vol geladen deeltjes, en door de schokgolven van de uitbarsting kwamen die in beweging. Het gevolg: iets dat de onderzoekers ‘equatoriale plasmabellen’ noemen, bellen vol geladen deeltjes die door de ruimte trekken. Die bellen vlogen dankzij de uitbarsting met zo’n 1.800 kilometer per uur in totaal zo’n tweeduizend kilometer de ruimte in. Alsof ze door een woeste vulkanische God de kosmos werden ingeslingerd, als testament dat zelfs die bescheiden aarde van ons soms plots kan uithalen op kosmisch niveau.