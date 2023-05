In de coupé zat een vrouw op leeftijd te bellen. Ze sloot haar gesprek af met: ‘Groetjes, veel plezier voor de tv, doe-doeg!’ Daarna ging ze zelf ook tv kijken op haar telefoon, op volle sterkte, zonder oortjes in.

Er wordt wel gezegd dat jonge mensen alleen maar op hun telefoon zitten, maar zij hebben vaak wel meer ideeën over telefoonetiquette. Tijdens etentjes leggen ze hem omgekeerd op tafel. Bij een voorstelling staat hij op stil.

De vrouw in de trein had duidelijk nog nooit van telefoonetiquette gehoord. Zou ik haar moeten vragen of ze oortjes bij zich had? Ik durfde het gesprek niet aan, bang voor totaal onbegrip of een ruzieachtige sfeer.

Een man in de coupé dacht daar anders over. Hij liep naar haar toe en zei: ‘Zou u het geluid kunnen uitzetten? Want dit is best wel vervelend.’

‘Oké, prima hoor!’ antwoordde de vrouw.

Ik besloot de formulering ‘best wel vervelend’ te onthouden.