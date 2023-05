De verzameling psychopaten bij Ajax-PSV deed er alles aan de liefhebber weg te jagen

‘De prijs is binnen,’ zei commentator Arno Vermeulen zondagavond na de bekerfinale tussen PSV en Ajax over de PSV’ers, ‘en zij zullen die afschuwelijke wedstrijd snel vergeten.’ Dat was waar, spelers en fans hebben de neiging extra goede wedstrijden tot in de eeuwigheid te onthouden en zaadwedstrijden één seconde na het binnenhalen van de hoofdprijs te vergeten.

‘Dit is de vijftigste prijs voor PSV,’ zei trainer Ruud van Nistelrooij, ‘en daar gaat het om, in het voetbal.’ Dat was minder waar. Het is zelfs het grootste misverstand rond de sport, om niet te zeggen het grootste cliché, dat het louter gaat om de prijzen. Wie zo denkt, vergeet waar topsport voor is bedoeld: amusement, opwinding, bewondering. Topsporters hebben de eigenaardige neiging dat te vergeten en denken dat er een absoluut en niet te relativeren belang is gediend met winnen; ze moeten er regelmatig aan worden herinnerd waartoe ze werkelijk op aarde zijn: het publiek vermaken met het duel. Is het vermaak gekoppeld aan winnen: des te beter. Maar het kan ook samengaan met verliezen, er kan veel schoonheid zitten in de dramatische nederlaag en je kunt er nog jarenlang heerlijk in zwelgen.

Feyenoord wordt dit seizoen kampioen en dat is mooi, vooral omdat de club uit Rotterdam winnen koppelt aan het leukste voetbal dat er momenteel in Nederland is te zien. Wanneer trainer Arne Slot winnen als hoogste en enige doel zou zien, zou hij Feyenoord anders en met minder risico laten voetballen en een Mourinho worden, de verpersoonlijking van alles wat er weerzinwekkend is aan het spelletje: de intimidatie, de provocatie, het geprotesteer, gezuig en getrek, de stervende zwaan en de hysterische overdrijving.

Ongeschikt als trainer

Ajax - PSV was een wedstrijd zum Kotzen. Alles wat voetbal stomvervelend kan maken zat erin. De verzameling psychopaten op het veld deed er alles aan om de gewone liefhebber weg te jagen van de sport. Davy Klaassen van Ajax zei dat hij met zijn doorgesnoven gedrag had geprobeerd de wedstrijd te laten kantelen. Hij keek er schuldbewust bij en had een zenuwtic, dat was tenminste iets. Bij de trainers Van Nistelrooij en Heitinga viel van enig schuldgevoel niets te merken. Opstootjes horen er nu eenmaal bij, zei Van Nistelrooij om er vanaf te zijn, ook opstootjes van drie kwartier. Heitinga hoefde niks te zeggen, het was duidelijk genoeg dat hij zijn ploeg niet onder controle heeft en ongeschikt is als trainer.

Het voetbal zinkt langzaam weg in cynisme. Dat is niet alleen op het veld te merken, maar ook daarbuiten. Het tuig van de richel op het veld vindt zijn afspiegeling in het schorriemorrie op de tribunes. Wie nog een beetje beschaving in zijn lijf heeft, kan weinig anders doen dan zich afkeren van de sport. Binnenkort kunnen we bij elke wedstrijd de poorten van het stadion na het begin van de wedstrijd op slot doen en er de gesloten afdeling van een krankzinnigengesticht van maken.

Televisie en kranten zouden zich moeten afvragen of ze hun publiek het pandemonium dat zich week na week afspeelt nog wel willen voorschotelen, sponsors of ze dat nog langer willen betalen. De enigen die er nog enig belang bij hebben zijn de analisten in de voetbalpraatprogramma’s, maar ook die zijn zo langzamerhand uitgeluld.