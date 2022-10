De vermarkting van de openbare ruimte door bedrijven moet stoppen

Nu is irritatie heus niet altijd een goede reden om ergens vanaf te willen, maar soms gelden irritaties wel degelijk problematische zaken. Ik sta weer eens met mijn fiets in een file van bestelbusjes, en zelfs via de stoep inhalen is onmogelijk door twee foutgeparkeerde deelscooters. Ik probeer te bedenken waarom ik me over deze ergernis heen zou moeten zetten, maar het lukt me niet. Hier zijn alleen maar commerciële bedrijven die de openbare ruimte koloniseren, waar niemand behalve die bedrijven zelf iets aan hebben.

Ja, de consument wint een beetje tijd. Maar die tijd wordt alleen maar gebruikt om nóg langer wezenloos naar een beeldscherm te staren, waar de consument overtuigd wordt om nóg meer onzin te bestellen, waardoor mensen onderaan de streep langer en meer aan het shoppen zijn dan vroeger, simpelweg omdat de gewonnen tijd volledig wordt besteed aan… nog meer consumeren. Dat moet ook wel, anders zou het verdienmodel van gratis bezorging niet rond rekenen.

Goed dus dat Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie, afgelopen week een nieuwe bezorgbelasting voorstelde. Die zou moeten bestaan uit een vast basisbedrag, aangevuld met een percentage van de waarde van de bestelling. Hiermee heeft Grinwis twee doelen: het helpen van het mkb en het terugdringen van de CO₂-uitstoot. Met voldoende financiële prikkels springt de hardnekkig huiselijke Hollander wel op de fiets voor the last mile van zijn pakketje, zo is de hoop.

Een prima idee, al zijn er meer manieren om het oneigenlijke voordeel van webshops, die onze wegen overbelasten en geen precariobelasting betalen, weg te nemen. In andere Europese landen, waar mensen dikwijls in appartementen wonen, worden pakketten vaak in een pakketkluis bezorgd, maar dat is in Nederland bij minder dan 1 procent van de bezorgingen het geval. Pas wanneer de Nederlander onverhoopt de voordeur niet kan openen, misschien zelfs wel omdat hij aan het werk is, gaat het pakketje naar het postkantoor. Dat moet anders; bezorging zou standaard naar een centrale ophaalplek of -kluis moeten, en thuisbezorging alleen tegen een forse extra betaling.

Maar ik zou verder gaan: de bezorging van post en pakketten zou weer exclusief door een staatsbedrijf verzorgd moeten worden, met slimme verzamel- en ontvangstpunten aan de randen van de stad en pakketkluizen in elke buurt. De overgebleven thuisbezorging geschiedt met één efficiënt busje, in plaats van vijf verschillende, zoals nu. Daarnaast zou kosteloos retourneren (in 2021 ging het om 57 miljoen pakketten) verboden moeten worden, en dozen gestandaardiseerd en herbruikbaar. Met een eerlijke prijs kunnen bezorgers bovendien fatsoenlijk betaald worden, en worden trouwe werknemers na zeventien jaren dienst wellicht niet meer afgescheept met een doosje Merci, zoals de 69-jarige Hermien de Wit overkwam.

De door corona aangejaagde bezorgdecadentie hangt samen met de bredere toeëigening en vermarkting van de openbare ruimte door bedrijven. Dat moet stoppen. De voortdurende verwarring van luiheid met vooruitgang heeft ons land verminkt; overal in het land staan monsterlijke distributiedozen, onze steden raken verstopt door alle busjes en onze internetverslaafde bevolking komt De Ander steeds minder tegen. Mensen moeten weer gewoon een beetje leren lopen, fietsen en plannen, heel gezond.

Nu stijgende lonen en energiekosten bezorgingen nóg verliesgevender maken, heeft de overheid een prachtige kans om deze neoliberale uitwas definitief de nek om te draaien. Wanneer er aan alle kanten niets deugt aan een bepaalde praktijk, moeten we er gewoon mee stoppen. En geef toe: u heeft dat boek en die stofzuiger heus niet écht morgen nodig.