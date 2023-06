De Tourtoto, metafoor voor het leven: denk je het recept te hebben gevonden, brandt de boel alsnog aan

De Tour de France is de mooiste wielerkoers van het jaar die vooral belangrijk is als spelletjesevenement. Vroeger had elk bedrijf zijn eigen Tourtoto en hadden kranten een Tourpoule met een racefiets als hoofdprijs, die meestal werd gewonnen door iemand die met pijltjes naar de deelnemerslijst had staan gooien. Nu is de Tourtoto gedigitaliseerd en heeft de professionalisering toegeslagen. De data hebben langzaam maar zeker de sport overgenomen en de Tourtotospeler moet mee.

Zodoende zit ik nu al vier weken te puzzelen op mijn Tourploeg – ik moet de ploegleider nog spreken die er ook zo intensief mee bezig is. Ik ben de enige niet: de deelnemers aan onze Scorito-subleague analyseren parkoers en deelnemers tot in detail, slapen niet meer, eten slecht, drinken te veel en zijn obsessief bezig met maar één ding: hun selectie. Het grote probleem is dat niets zich moeilijker laat voorspellen dan de toekomst, dat die van de Tour helemaal in een dikke mist is gehuld en je dark horse zomaar in een ravijn kan storten.

Over de auteur

Bert Wagendorp is voormalig sportverslaggever van de Volkskrant, oprichter van wielertijdschrift De Muur en auteur van wielerroman Ventoux. Hij schrijft wekelijks een sportcolumn voor de krant, die niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie reflecteert. Lees hier onze richtlijnen voor columns.

De Tourtotospeler probeert grip te krijgen op het ongrijpbare. Hij wikt en weegt, telt voordelen op en trekt nadelen af, worstelt zich door podcasts van zogenaamde kenners, leest voor cruciale info interviews op obscure websites, kijkt naar de stand van de sterren en de blik in de ogen, zoekt naar wattages en probeert statistisch te bepalen hoe groot de kans is dat Landa weer valt en je investering van 2,5 miljoen om zeep is.

Het lijkt op een gokspelletje, maar dat is het niet, er is een perfecte methode, maar waar? @Vkmenno staat bij ons bijna altijd op het podium; @hannahw heeft al twee gouden bekertjes achter haar naam. Ze is twee keer beter geweest dan 99 procent van alle tienduizenden deelnemers: dan ben je iemand, in onze kringen; @lennards riep onlangs zo’n bekertje uit tot zijn levensdoel.

Ogen van de Scoritospeler

Leuk is het lang niet altijd. Drie weken moet je elke dag keuzes maken over je opstelling: frustratie gegarandeerd, ritwinnaar niet opgesteld. @kettingzweep89 is om die reden afgehaakt: hij vond dat hij met de ogen van de Scoritospeler naar de wedstrijd zat te kijken en niet met die van de wielerliefhebber, inderdaad twee verschillende categorieën.

Wat in onze poule verkeerd viel was Wout van Aerts verklaring dat hij naar huis gaat zodra zijn vrouw moet bevallen. @KleinVerzet vond dat een respectloze opmerking waaruit minachting sprak voor alle Scoritospelers. Hij dreigde Wout te boycotten. (@KleinVerzet is geabonneerd op speciale windapps, waarmee hij de kans op waaieretappes berekent.)

Vanwege mijn verleden word ik geacht verstand van de materie te hebben, maar niettemin eindigde ik in de Giropoule ver in de achterhoede en werd ik dik verslagen door @bimbam, die niet weet wat een lead-out is maar die wel geraffineerd is in het ontfutselen van Geheimtipps. Gelukkig is er geen reden voor wanhoop. @DeMusVanLustenau, tot voor kort vaste klant in de mongolenwaaier, eindigde in de Giropoule opeens als tweede en geldt nu als een van de Tourfavorieten.

Ze zeggen dat wielrennen het menselijk bestaan imiteert, wat natuurlijk onzin is. De Tourtoto daarentegen is de perfecte metafoor voor het leven: denk je het winnende recept te hebben gevonden, brandt de boel alsnog aan.