De Limburgse taxichauffeur was in een eerdere carrière aspergeteler geweest. Zoiets maakt een Limburgs uitje meteen al goed, alsof je in Kinderdijk een molenaar tegenkomt, of dat je in Alkmaar iemand een kaas ergens heen ziet tillen.

De taxichauffeur vertelde vol passie over zijn verleden in de aspergewereld, en deed zijn oogstfilosofie uit de doeken: ‘Geen gegraaf!’ Daar bedoelde hij mee: als er onder zo’n richel een vermoeden van een asperge was, dan mocht die niet eerst, middels graven, blootgelegd worden. ‘Anders komen er andere asperges boven en die worden dan blauw.’

Zijn eigen vrouw groef te veel, dat was echt een probleem geweest. Hij riep dan: ‘Blind steken! Bij mij wordt alleen blind gestoken!’

Een vrouw die te veel graaft, een man die alleen blind wil steken; het leek als of hij eigenlijk een verhaal over hun huwelijk aan het vertellen was. Misschien was hij daarom taxichauffeur geworden.