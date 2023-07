De rest van de pers neemt hem en zijn honderdduizenden bewonderaars meestal voor kennisgeving aan

Voor hem is het hart van de stad afgesloten, avondenlang, en hij is overal: aan lantaarnpalen langs de invalswegen, op de bouwhekken rond het plein. Hij, de man van de foutloos uitgevoerde halve knipoog, net nog op audiëntie geweest bij de paus.

‘Harmonie en vreugde brengen naar mensen over de hele wereld’ – dat is een bijna religieuze taakopvatting.

Het is zijn stad, vanavond vallen ze samen. Zijn deels laatgotische, kasteelachtige residentie is door iedereen te vinden, en kenners zeggen dat hij de huizen eromheen opkoopt om te voorkomen dat er bewonderaars komen wonen. Die hebben alles voor hem over. Met de touringcar uit Noorwegen, met de trein uit Engeland, slechte benen, hartzeer en andere ongemakken negerend. Over het budget hoor je niemand. Een paar honderd euro voor een premium zitplaats, 130 voor een diner op de terrassen waar je hem alleen op schermen ziet. ‘Het woord budget bestaat niet’ zei Pierre, zijn zoon en producent.

Uren voor aanvang al een glimp proberen te vangen van de man in het blauwe pak. Beeld Toine Heijmans

Uren voor aanvang al rekken de mensen hun nekken, houden ze hun telefoons hoog over de hekken om de man met het blauwe pak te filmen die daar in een zee van stoeltjes staat. Het decor is een tempel, met een door zuilen gedragen fries; uit het dak slaat zo nu en dan vuur. Zodra ze de aanzet van een melodie herkennen beginnen mensen te bewegen. Sommigen luisteren met de ogen dicht.

Zijn microfoon staat open en kort maar onmiskenbaar schalt des meesters stem: ‘Goed zo, dan hebben we alles gehad.’

Het is de 17de keer, hier midden in de stad, daarna trekt hij opnieuw de wereld over. Bij regen deelt de organisatie poncho’s uit – paraplu’s verboden, dat past niet bij het beeld dat straks ook weer op een volgende dvd te zien moet zijn. Niets is bij hem zo zwierig en spontaan als het lijkt.

Maar Chris zegt: ‘Bij hem regent het nooit’.

De meesten komen niet voor het eerst. ‘Tears in your eyes, every time’, verklaart Pedro uit Faro, ‘he connects with people.’ Precies dat wat een beetje is verdwenen: menselijk contact.

Bij de kiosk met merchandise zijn knuffelberen te koop met zijn naam op de voeten geborduurd, en dvd’s, en koelkastmagneten. De ‘stehgeiger’ noemen ze hem graag, 73 jaar en elke dag nog in de sportschool – dat nieuws ging grif rond op de amusementskanalen. De rest van de pers neemt hem en zijn honderdduizenden bewonderaars meestal voor kennisgeving aan.

‘Kippenvel’, zeggen ze, ‘de emotie die hij op ons loslaat’, ‘klassieke muziek voor gewóne mensen’.

Dat laatste is van Wessel Dijkstra. Hij was koster in een kerk met ‘hoogwaardige orgelconcerten’. ‘Ik zei: nodig eens Martin Mans uit om te komen spelen, de populaire organist, maar het moest altijd weer iemand van het conservatorium zijn. Dit wordt lage cultuur genoemd, maar kunst is ook beléving, hè.’

Maurice Wiche, recensent klassieke muziek bij De Limburger, beschrijft in een mooi stuk hoe dat komt: dit is ‘instap-klassiek’ met een ‘korte spanningsboog’. ‘In de concertzaal krijg je een roman’, bij hem slechts ‘een deel uit een hoofdstuk daarvan – laten we het een sfeerschets noemen.’ Hij is niet dienstbaar aan de muziek, de muziek is dienstbaar aan hem. Hij is dienstbaar aan zijn publiek.

‘It’s electrifying!’

Chris en Lew Robinson kochten een stel koelkastmagneten, voor vrienden, ze gaan naar concerten ‘whenever we can’, een paar weken terug nog in Liverpool. ‘Er is zoveel rottigheid’, zegt Lew, ‘maar hier lijkt iedereen één.’

Ontspanning is op ze neergedaald, sinds ze arriveerden in de stad. ‘Als je down bent’, zegt Chris, ‘is dit een goed medicijn.’ Ze willen best vertellen dat ze een dochter verloren – dingen die gebeuren zonder kennelijke reden. ‘Je hebt iemand nodig die het leven kan verzachten.’

Lew zegt: ‘hij kan cheesy zijn, maar hij is vooral oprecht.’

Op de website van André Rieu staat: ‘We zouden in ons leven beslissingen met ons hart moeten nemen in plaats van met ons hoofd.’

Die woorden kun je hooghartig afwijzen, zodat ze zich stil in een hoekje gaan zitten schamen, maar je kunt er ook de laatste column voor de zomerstop mee besluiten.