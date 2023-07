De Puy de Dôme is een mythische berg, maar zondag niet

‘Een berg is een berg, maar dit is geen gewone berg’, zei Herman van der Zandt zondagmiddag tegen Michael Boogerd. Die was het daar wel mee eens. De Puy de Dôme is namelijk een mythische berg, om niet te zeggen een legendarische berg die in het pantheon der wielerbergen alleen kan worden vergeleken met de Mont Ventoux. De rest van de reuzen behoort weliswaar tot de bergen hors catégorie, maar dat is heel wat anders.

Om een mythische wielercol te worden moeten er grote verhalen aan de berg hangen. Op de Ventoux gaf in 1967 de Britse wielrenner Tom Simpson uitgeput de geest – tragisch, maar wel een goed verhaal dat kwesties van winst of verlies ver voorbij was.

Joop Zoetemelk won twee keer op de Puy de Dôme, Luis Ocaña ook. Maar die zeges zijn weggezakt in het collectieve wielergeheugen en hebben de berg niet mythisch gemaakt. Maar er zijn wel één foto en één verhaal die ervoor hebben gezorgd dat de berg legendarisch is geworden.

Op een beroemde foto van Roger Krieger uit de Tour de France van 1964 zien we Jacques Anquetil de uitputting nabij tegen Raymond Poulidor aanhangen op de flanken van de dode vulkaan, gevolgd door een peloton motoren. De twee liggen niet eens op kop, voor hen rijden Jiménez en Bahamontes. Anquetil zou, meer dood dan levend, aan de finish uiteindelijk veertien tellen overhouden op Poulidor en een paar dagen later zijn vijfde en laatste Tour de France winnen.

Anquetil zette zijn carrière nog even voort, maar de almacht van ‘Monsieur Chrono’ was gebroken. Voor zijn dood op 53-jarige leeftijd in 1987 verklaarde hij dat de pijn van de maagkanker die hem zou vellen hem herinnerde aan ‘de dag dat ik met Poulidor de Puy de Dôme opreed’ – die exercitie had hem gesloopt.

De foto werd onmiddellijk iconisch – er werden ansichtkaarten van gemaakt en die gingen bij tienduizenden over de toonbank. Sportkrant l’Équipe had zaterdag Vingegaard en Pogacar naast elkaar gefotoshopt in de klassieke Anquetil-Poulidor-houding uit 1964. In Frankrijk wisten de lezers genoeg: er stond iets groots te gebeuren, misschien wel iets mythisch.

Het andere legendarische verhaal is dat van ‘de leverstoot’. ‘De leverstoot’ is een vooral in België nog altijd betreurde aanslag op de grootste wielrenner aller tijden, Eddy Merckx, in de Tour van 1975 – die moest eindigen in zijn zesde Tourzege. Destijds stond er nog wel publiek op de Puy de Dôme, onder wie een man die Nello Breton heette. Hij diende Merckx een beuk op de lever toe omdat hij de heerschappij van de Belg zat was.

Merckx won die Tour niet – hij werd tweede achter Thévenet – en de enige grote wedstrijd die hij na ‘de leverstoot’ nog won was Milaan-San Remo. Nello Breton was in zijn opzet geslaagd, het tijdperk-Merckx was ten einde.

Zondag werd er niets aan de mythe toegevoegd. De mythe van de Puy de Dôme blijft gebaseerd op twee momenten die het einde van twee grote kampioenen inluidden, zoals die van de Ventoux te danken is aan een stervende wielrenner.

Michael Woods won, maar er gebeurde niets legendarisch. Ze zouden het in de Tour graag anders zien, maar mythes zijn mythes. Ze ontstaan uit het noodlot en laten zich niet regisseren.