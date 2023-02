De overheid zou eens moeten stilstaan bij de ziekmakende gevolgen van racisme

Follow The Money bracht deze week een ontluisterende reportage over iets wat niet verrassend was, maar toch weer confronterend. Mannen van kleur en verwarde personen worden vaker geconfronteerd met politiegeweld.

Het is een angstwekkende gedachte dat jij of je dierbaren slachtoffer kunnen worden van uit de hand lopend politiegeweld. Mitch Henriquez staat ons in het geheugen gegrift. Veel mannen van kleur hebben al de ervaring dat ze vaak worden staande gehouden door de politie. Van kinds af aan soms. De beklemmende documentaire Moeders over de Top400 jonge criminelen, ook overwegend gekleurde jongens, liet zien waar zogenoemde preventieve aanpak in de praktijk op neerkwam. Voortdurend politie in je nek en soms ook over de vloer. In plaats van dat het misdaad voorkomt, vrees ik dat dit kinderen juist de criminaliteit induwt. Want als je van jongs af aan voortdurend de boodschap krijgt dat je nergens voor deugt, dan ga je je daar ook naar gedragen.

Over de auteur Harriet Duurvoort is publicist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Heleen Mees.

De Koninklijke Marechaussee mag niet langer mensen controleren op basis van hun huidskleur, zo oordeelde het gerechtshof in Den Haag deze week. Daarmee wordt een eerdere uitspraak van de rechtbank, die etnisch profileren nota bene wel toestond, ongedaan gemaakt. Het Eindhovense D66- gemeenteraadslid Mpanzu Bamenga, van Congolese afkomst, was een van de burgers die de rechtszaak aanspande. Aan het magazine Oneworld vertelde hij vorig jaar over het incident toen hij terugkwam uit Italië, waarmee voor hem de maat vol was. Volgens de marechaussee was hij verdacht, want ‘goed gekleed, snellopend en een niet-Nederlands uiterlijk’, zo bleek uit de zittingsstukken. ‘Daarmee zou ik een potentiële Nigeriaanse geldsmokkelaar zijn.’

Uit de dagelijkse, reële doodsangst voor racistisch politiegeweld is de Amerikaanse burgerrechtenbeweging Black Lives Matter ontstaan. De gruwelijke incidenten die daar plaatsvinden zijn keer op keer wereldnieuws, de beelden staan op ons aller netvlies gebrand. Zwarte Amerikaanse kinderen groeien op met ‘the talk’, vlak voor de pubertijd even belangrijk als seksuele voorlichting. Wat doe je als je staande gehouden wordt door de politie? Elke vorm van uitdagend of recalcitrant gedrag kan in potentie dodelijk zijn. Zelfs als dat gedrag terecht en begrijpelijk is, omdat je hardhandig in je recht wordt geschonden. Werk mee, hoe vernederd je je misschien ook voelt.

De overheid zou eens moeten stilstaan bij de ziekmakende gevolgen van dat bij voorbaat verdacht zijn, op basis van je kleur, je milieu, of je etnische achtergrond. Dat institutioneel racisme een rol speelde in het toeslagenschandaal maakt je behoedzaam ten opzichte van een instelling waar je in beginsel van moet kunnen verwachten dat je volstrekt neutraal en objectief wordt behandeld. Er zullen weinig burgers van kleur zijn die, als ze hun belastingaangifte invullen, niet in hun achterhoofd de berichtgeving over de nietsontziende fraudejacht hebben. Dat er op basis van je etnische achtergrond verkeerde conclusies worden getrokken, waarna je als burger in een kafkaëske dwaaltuin terechtkomt, waar je je ook nog eens nooit, al heb je de beste onderbouwing van de wereld, uit kan praten. Er wordt simpelweg niet geluisterd.

Als burger van kleur moet je voortdurend op je hoede zijn. Want racisme is een monster wat te pas en te onpas, vaak onverhoeds, de kop op kan steken. Dat gaat onder je huid zitten. De psychische schade die dit tot gevolg heeft kan verstrekkende gevolgen hebben. Je weet nooit wanneer het opduikt: een plotse, oncontroleerbare, negatieve ervaring of crisis. Het sluimert altijd. Je kunt het ervaren als een voortdurende fysieke of psychologische dreiging die gevoelens van angst, onrust, depressie, hulpeloosheid en posttraumatische stress veroorzaakt.

Daarnaast wakkert het geïnternaliseerd racisme aan. Een verinnerlijkt gevoel van onwaardig zijn. Zie je wel, ik voldoe niet, mijn soort, mijn mensen, sporen niet. Het is iets waar je vanaf je vroegste jeugd mee wordt geconfronteerd. Je verinnerlijkt een negatief stereotype en je gaat je ernaar gedragen. Het wordt ook generationeel overgeërfd. In koloniale culturen is een minderwaardigheidsgevoel bovendien diep verankerd. Niet voor niets zong Bob Marley ‘Emancipate yourselves from mental slavery’. In het Surinaams heb je er een mooi woord voor; ‘hebi’, oftewel ‘last’. Een verkeerde gewoonte of slechte eigenschap, voortkomende uit een last die overgeërfd is.

De overheid is er om de burger te dienen en te zorgen dat de rechtsstaat functioneert. Institutioneel overheidsracisme maakt niet alleen mensen ziek, maar tast bovendien de rechtsstaat fundamenteel aan.