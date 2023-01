De oudste mens overleed deze week op een leeftijd van 118 jaar. Waar ligt de grens?

Ze overleefde twee wereldoorlogen én een coronabesmetting, maar deze week blies ze toch haar laatste adem uit. Lucile Randon, beter bekend als zuster André, stierf op 118-jarige leeftijd. De Française gold tot deze week als de oudste mens op aarde.

118 jaar! Ze werd geboren vlak nadat de gebroeders Wright met hun eerste gemotoriseerde vliegtuigen hadden rond gevlogen. Het was in een tijd dat Nederland nog geen 6 miljoen inwoners telde en minder dan 1.500 auto’s. Bijna was ze nog getuige van de grote staking in haar thuisland Frankrijk tegen het ophogen van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar – een kwestie die voor een 118-jarige ongetwijfeld wereldvreemd moet overkomen.

Wie een blik werpt op de levensverwachting van de mens ziet een knik omhoog vanaf zo’n beetje het jaar 1870. De levensverwachting van een gemiddelde Europeaan bedroeg toen 36 jaar. Vermindering van de kindersterfte vlak na de geboorte deed de levensverwachting flink stijgen, net als de komst van betere hygiëne, gezondheidszorg en anti-rookmaatregelen – en zo gaat de lijst door. Inmiddels is de levensverwachting in Nederland 80 jaar voor mannen en 83 jaar voor vrouwen.

Waar gaat dat heen? Onderzoekers van University of Washington becijferden onlangs dat we deze eeuw waarschijnlijk nog gaan meemaken dat een oudste mens zijn of haar 125ste verjaardag gaat vieren. Ouder worden dan 135 jaar lijkt deze wetenschappers dan weer ‘zeer onwaarschijnlijk’. Dan is het lichaam gewoon op.

Tenminste, volgens de huidige wetten van veroudering. Op verschillende plekken in de wereld proberen wetenschappers de sleutel te vinden naar afremming van het verouderingsproces. Hun redenatie: het risico op veel medische misère (kanker, alzheimer, hart- en vaatziekten) neemt toe naarmate je ouder wordt. In plaats van die ziektes te bestrijden, zou je wellicht ook de veroudering zélf kunnen afremmen.

Vorige week nog schreven tal van media over een vermeende doorbraak. Zo kopte Time Magazine: ‘Scientists Have Reached a Key Milestone in Learning How to Reverse Aging’. De onderzoekers focussen zich op epigenoom, dat regelt welke genen op welk moment actief zijn: door dat systeem te rebooten – de onderzoekers vergelijken het zelf met het herstarten van een computer, waarna die weer beter draait – denken zij verouderingsprocessen te kunnen omdraaien.

Natuurlijk, het is allemaal hartstikke prematuur proefdieronderzoek, en tal van wetenschappers wijzen erop dat veroudering een veelkoppig monster is dat zich echt niet met één genetisch trucje laat verslaan. Maar toch: medische vooruitgang gaat niet altijd stapsgewijs, waarbij de levensverwachting langzaam blijft stijgen, om op een gegeven moment af te vlakken.

Ligt er een doorbraak in het vooruitzicht, waardoor mensen ineens zo oud kunnen worden als Jonathan de schildpad? Dit voor zover bekend oudste landdier ter wereld vierde volgens biologische schattingen afgelopen december zijn 190ste verjaardag. Hij woont op Sint Helena en is volgens een plaatselijke oud-gouverneur ‘nog steeds gek op de vrouwen’. Zijn verjaardagsmaaltijd bevatte onder meer wortels, sla, komkommers en appels – ook voor mensen met de ambitie gezond oud te worden geen gekke keuze.