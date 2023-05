Vlaamse vrienden hadden het over kennissen met een 13-jarige dochter, met wie ze nog niet aan de nieuwe patatjes waren. Een leuk klinkende, maar voor mij onbegrijpelijke uitdrukking. De vrienden legden uit: ‘Het ergste moet nog komen’, en in dit geval: de puberteit.

Dit meisje had een vriendinnetje te logeren, en de volgende dag vond de moeder op de kamer een apparaat dat, na oppakken, angstaanjagend vibreerde. De ouders concludeerden dat een open gesprek het beste was, patatjes of niet. Dus daar zaten zij en spraken over seksualiteit en zelfbevrediging, en hoe normaal dat was.

Het meisje rolde met haar ogen en zei: ‘Dat is geen vibrator!’ De ouders waren a) verbaasd dat ze het woord vibrator kende, maar besloten b) alleen te vragen wat het dan wél was. Welnu: een massageapparaat voor de gezichtsporiën.

Ziehier de cultuuromslag: vroeger werden vibrators verkocht onder het mom van massagestaven, nu worden massagestaven aangezien voor vibrators.