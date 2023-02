De onverzettelijkheid en offerbereidheid van de Oekraïners legt ons de ereplicht op ze nooit iets op te dringen

Het is meteen na de Russische aanval op Oekraïne, komende vrijdag een jaar geleden. De Franse president Macron belt met zijn collega Zelensky in Kyiv. We zijn omsingeld door Russen, zegt deze, hun special forces zitten overal. De Oekraïense president weet dat zij het op hem gemunt hebben, ze willen de regering onthoofden, figuurlijk, letterlijk, om zo een snelle capitulatie af te dwingen. De Fransen adviseren hem een veilig heenkomen te zoeken in hun ambassade. Maar Zelensky bedwingt de o zo menselijke vluchtreflex en blijft op zijn post.

De episode is te zien in A President, Europe and War, een pas door de VPRO uitgezonden documentaire van de Fransman Guy Lagache, die Macron volgde tijdens Frankrijks voorzitterschap van de Europese Unie in de eerste helft van 2022. Het spannende van het filmverslag is dat het ons mee terugneemt naar het begin van de invasie, als niemand nog weet hoe die zal verlopen. Ook Zelensky niet. Hij moet kiezen tussen leven en een onzeker lot. Ondanks het gevaar dat hij loopt, besluit hij het Franse aanbod te negeren en de strijd aan te gaan.

Achteraf lijkt deze gang van zaken zo vanzelfsprekend dat we er niet echt meer bij stilstaan. Maar dat het anders kan, liet de Afghaanse regering zien toen zij na de Amerikaanse aftocht de benen nam voor de Taliban. Zelensky deed het tegendeel, nam een mogelijke dood voor lief en werd als oorlogsleider larger than life. Een beslissend moment dat we niet genoeg op waarde kunnen schatten. Tegenover al Ruslands mankracht, materieel en massa plaatste hij motivatie en moed. Dit werd bij de Oekraïners het patroon in alles wat volgde: tegenover Russische overmacht staat hun onverzettelijkheid.

Hun wil tot vechten is indrukwekkend. Wie vecht weet dat hij zijn leven kan verliezen op het slagveld, in huis, op straat of in vijandelijke martelkelders. Vechten is lijden. Pacifisten en andere tegenstanders van de oorlog vinden die prijs te hoog en roepen op te stoppen met vechten. Maar wat zij vergeten is dat wie niet vecht, ook veel kan verliezen. Vraag dat maar aan de Afghaanse vrouwen. Niet-vechten heeft net zo goed een prijs. De Oekraïners willen die niet betalen.

Voor hen zijn vrijheid, soevereiniteit en territoriale integriteit geen abstracte begrippen of speelkaarten van denktank-goochelaars die als ruilmiddel kunnen worden ingezet aan de onderhandelingstafel. Nee, het zijn tastbare verworvenheden, voor het behoud waarvan zij bereid zijn te strijden, lijden en sterven. Dat onwrikbare geloof in hun zaak is een equalizer, een gelijkmaker gebleken waarmee ze vooralsnog alle nadelige statistieken overwonnen en een militair evenwicht wisten te bewerkstelligen. Dat is winst, kan worden geconcludeerd na een jaar oorlog. De Russen hebben niet bereikt wat zij zich vorig jaar op 24 februari ten doel stelden.

Voor de rest is zo’n ‘verjaardag’ een kunstmatig mediading zonder enige betekenis voor hoe het verdergaat. Achteroverleunen is er niet bij voor Zelensky, zijn volk en bondgenoten. Motivatie en moed zijn op termijn niks zonder munitie. Het Westen heeft zich tot dusver voorbeeldig opgesteld. Het bewaarde de eenheid, levert wapens, maar hoe langer het duurt hoe groter de kans op wankelmoedigheid en verdeeldheid.

Het München 1938 gen - in onderhandelingen toegeven aan een expansionistische dictator omwille van de vrede - zou weer kunnen gaan opspelen als de vermoeidheid groter wordt en de munitie opraakt. In het geval van Oekraïne zou dat zijn: het afstaan van grondgebied en het inleveren van het soevereine recht zijn eigen bondgenootschappen te kiezen. De Amerikaanse minister Antony Blinken sprak zich vorige week nadrukkelijk uit tegen een land-voor-vrede-deal. Maar Macron?

In feite is het een afweging tussen twee werelden. De Nederlandse oud-diplomaat Kees van Rij legde dat uit in een Volkskrant-interview met Arnout Brouwers. De Russische president Poetin wil terug naar een wereld waarin de grote mogendheden het lot van de kleintjes bepalen en invloedssferen kunnen claimen. Het Westen vindt dat landen volledig vrij moeten zijn zelf te kiezen. Geen terugkeer dus naar het oude Sovjet-begrip van de ‘beperkte soevereiniteit’, lees onderhorigheid.

Voor het behoud van hun vrijheid zetten Oekraïners hun leven op het spel. Die offerbereidheid legt ons de ereplicht op ze nooit iets op te dringen wat ze niet willen. Dat zou neerkomen op verraad.