De ontcancelling van Lil’ Kleine laat zien hoe graag we wegkijken bij partnergeweld

Ja, rapper Lil’ Kleine had even getwijfeld of hij weer nieuwe muziek zou uitbrengen, maar gisteren verscheen dan toch de track Herinnering, samen met rapper Boef. Precies een jaar na zijn arrestatie – poëtisch hoor. Arrestatie waarvoor ook alweer? Zware mishandeling van zijn toenmalige verloofde Jaimie Vaes, de beelden staan ons nog vaag voor de geest, de verloofde tussen de autodeur. ‘Lil Kleine is gecanceld’, zei Shownieuws toen stellig, ‘Cancelcultuur: Lil’ Kleine steeds meer geboycot’, schreef RTL Nieuws, ‘Van alle kanten gecanceld’, schreef Metro. NPO-radiostations verstootten hem, Spotify promootte hem niet meer in afspeellijsten, Sony verbrak het miljoenencontract en Madame Tussauds smolt het wassen beeld om.

Een jaar later kunnen we stellen dat het meer een verplichte sabbatical was dan een totale excommunicatie. Kleine (Jorik Scholten) en Boef verschenen vrijdag in Spotify’s grootste Nederlandse hiphop-playlist, Woordenschat. NPO-zender FunX laat per mail weten dat ze ‘nog geen zenderbrede beslissing’ hebben genomen over het nummer, maar in De Ochtendshow werd Herinnering gepromoot met een fragment. Bij management Namam, dat vorig jaar verklaarde ‘de samenwerking te heroverwegen’, staat Kleine weer op de website. Hij trad alweer op, op een communiefeest.

Ook crisismanagers zeggen: in principe kun je van elke ‘cancelling’ herstellen, als je maar lang genoeg wacht. De samenleving is er namelijk helemaal niet over uit of en in welke mate we (vermeend) criminele artiesten moeten uitbannen – ik ook niet. Dat biedt ruimte voor rehabilitatie. Er is inmiddels een soort formule voor: ten eerste moet je je na je Insta-excuus even gedeisd houden. Beroemdheden die het voor je willen opnemen: gráág. En in het geval van huiselijk geweld kun je ook nog bogen op een even achterlijk als hardnekkig volksmotto: waar twee vechten, hebben twee schuld. Zie ook de zaak van Johnny de Mol: de presentator die eerder werd verdacht van mishandeling van zijn ex verklaarde dat ‘de relatie zeker niet de schoonheidsprijs verdiende’. Scholten, deze week op Instagram: ‘In die relatie is het slechtste van ons beiden naar boven gekomen.’

Dit staat er niet toevallig: dat plaatst het geweld weer in de privésfeer, veilig achter de voordeur/autodeur, waar twee vechten, etc. Het schikte daarbij dat Vaes het afgelopen jaar publieke sympathie verloor. Ze liet zich door talloze media interviewen, had in een rechtszaak met Scholten de broodrooster teruggeëist, en zou Scholten al een jaar weghouden bij hun zoontje. Aandachtsgeil, golddigger, hoer, klonk het toen op sociale media. Het beruchte autodeurfilmpje bleek Vaes zelf te hebben gelekt: haar hoofd had niet tussen de deur gezeten, zoals aanvankelijk gedacht, zware mishandeling werd gewone mishandeling. Dat veranderde de kwestie, juicechannels begonnen het voor Scholten op te nemen, roddelprogramma’s verzachtten hun toon. Mediawebsite Mediacourant constateerde vorige maand: ‘Lil’ Kleine ziet publieke opinie kantelen’.

Wie wilde, kon Vaes nu in de rol casten van de vrouw die haar lot had verdiend. Het is een breed bestudeerd psychologisch fenomeen, dat mensen neigen te geloven in een ‘just-world’ (rechtvaardige wereld), waarin een soort kosmische rechtvaardigheid heerst. Waarin een man zijn vrouw niet zomaar slaat, en wangedrag consequenties heeft. Uit een Hart van Nederland-enquête in januari kwam naar voren dat 1 op 6 mannen onder de 50 geweld in bepaalde situaties geoorloofd vindt. Misschien gaf zij wel aanleiding.

De campagne van Scholten leunt zwaar op die reflex. Het nummer Herinnering lijkt er zelfs op in te spelen: ‘Toen ik in mijn cel opgesloten zat, hoorde ik dat je met een gozer was.’ Natuurlijk, je moet de kunst van de kunstenaar scheiden. De vraag is of we kunstenaar ook van zijn pr kunnen scheiden.