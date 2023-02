De Noren lijken, zoals het verwende kinderen betaamt, niet eens te genieten van hun welvaart

Het is een merkwaardig gezicht, de 50 kilometer lange file aan de andere kant van de weg. Een oneindige rij Tesla’s, Porsches, Audi’s, Volvo’s en Bentley’s slingert Oslo uit, langs vieze sneeuwmuren die verraden dat het al even niet gesneeuwd heeft. Ik moet denken aan een sketch uitJiskefet, waarin Kees Prins een ‘Norenhater’ opvoert, een groezelige man die met verbetenheid het Noorse volk absurde verwijten maakt, zoals het voortdurend pochen met hun fjorden en hun ‘net irritante lengte’. Geen volk zo braaf en nietszeggend als de Noren, zo zal Prins destijds gedacht hebben – ideaal voor een absurdistische sketch.

Nu wil ik niet suggereren dat Prins eigenlijk een vooruitziende blik had met zijn Norenhaat, maar Noorwegen heeft na een midweekje wel degelijk iets dystopisch. Aan alles voel je dat men hier in één generatie steenrijk is geworden; het is een land van verwende, naar binnen gekeerde mensen. Veel plekken doen me denken aan hoe een vriend zijn eigen smaak schertsend omschrijft: duur en ongezellig. Het echte werk wordt uitsluitend door buitenlanders gedaan, vooral door mensen uit de Baltische staten en Polen, maar ook door Zweden.

Toen Noorwegen in 1969 het Ekofisk-olieveld ontdekte, overigens vlak bij de grens van haar territoriale wateren, nam het zich heilig voor er verstandig mee om te gaan. Het moest transparant, moreel zuiver en de zogenaamde Dutch Disease moest vermeden worden. Nederland had een soortgelijke meevaller meegemaakt met de ontdekking van het Groningse aardgasveld in 1959, maar zag vervolgens de exportpositie van andere industrieën verzwakt worden door de sterke gulden.

De oplossing van Noorwegen was om de olie-inkomsten te scheiden van de uitgaven. De winning van olie zou worden overgelaten aan oliemaatschappijen en de belastingheffing op bedrijfswinsten (tegen een tarief van 58 procent) zou worden gebruikt om het aandeel van de staat veilig te stellen. Deze belastinginkomsten zouden dan worden gestort in een staatsfonds, het oliefonds, om rijkdom te behouden voor toekomstige generaties. Sinds de eerste storting in 1996 is het fonds gegroeid tot ongeveer 1,2 biljoen euro. Belegd wordt er alleen in ‘fatsoenlijke’ aandelen en alles is buitengewoon goed gemanaged.

Maar de Noorse rijkdom begint te wringen, in een tijd waarin de rest van Europa kampt met energiearmoede, en harde keuzes moet maken. Dankzij de oorlog in Oekraïne zijn de Noorse energie-exportinkomsten omhooggeschoten tot meer dan 200 miljard dollar per jaar. Dat komt neer op 35 duizend euro per inwoner – ongeveer het bbp per capita in de EU. Dat leidt logischerwijs tot irritaties en ongemak bij andere Europese landen, die juist verrassend solidair optrekken tegen Rusland. Maar Noorwegen vindt dat er nu grote winsten nodig zijn om de eigen groene transitie te financieren.

Daar zit een volgend pijnpunt. De VN sprak over de ‘Noorse paradox’, milieuactivisten spreken van de grootste greenwashing ooit: enerzijds is het land volkomen verslaafd aan de inkomsten uit fossiele brandstoffen en boort het in dertig landen naar nieuwe velden, anderzijds is het een duurzame koploper, een land dat voor 99 procent op waterkracht draait. Buitengewoon ergerlijk voor de rest van Europa, dat op eigen kracht en met grote offers de transitie naar duurzaam moet maken.

De Noren lijken zelf, zoals het verwende kinderen betaamt, niet eens te genieten van hun welvaart. Bij het laadstations wenden preppy tieners hun blik naar de grond tijdens het laden van hun Porsches, alsof ze zich bezwaard voelen door de last van overtollige rijkdom, hun moraal bezoedeld door de onverdiendheid ervan, en hun onmacht ermee te stoppen. Nee, doe mij maar de Dutch Disease.