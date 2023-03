De muziekhel opent haar poorten voor reclamemensen die in liedjes knippen

In de bioscoop zag ik een feelgood-reclame voor een spijkerbroekenmerk. Plaats van handeling: een schoongewassen versie van Jamaica anno 1970. Veel spectaculair wiegende billen waar die spijkerbroeken zich uitstekend omheen plooien.

Het filmpje zou niet veel voorstellen zonder de begeleidende muziek: 54-46 Was My Number, een onverwoestbaar en intens gelukkig stemmend reggae-liedje van Toots & The Maytals, uit 1968, gezongen door een van de mooiste schorre stemmen uit de popgeschiedenis. Belangrijk onderdeel ervan is het vraag/antwoordspel tussen zanger en muzikanten. ‘Give it to me: one time’, roept Toots. Bám, doet de band. ‘Give it to me: two times’, gebiedt hij vervolgens. Maar omdat de reclamewereld uit barbaren bestaat, is er in het nummer geknipt, waardoor de muzikanten nu antwoorden met drie keer bám en die geweldige Frederick ‘Toots’ Hibbert postuum voor lul staat.

Weten reclamemensen niet dat ze door deze zonde onherroepelijk naar de muziekhel zullen gaan, waar elke dag opnieuw het Eurovisie Songfestival wordt gehouden?