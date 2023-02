De commissie die de parlementaire enquête voorbereidt naar de schurftuitbraak in een kangoeroekolonie in Elleboogsluis wordt ernstig belemmerd door de opstelling van de commissieleden Grauwhoofd (Verbond tegen de Leugens) en Juttepaal (Groep Juttepaal). Grauwhoofd eist meer aandacht voor zijn overtuiging dat kangoeroes in feite genetisch gemanipuleerde konijnen zijn, in het geheim gefokt door de overheid om op grote schaal landbouwgrond onbruikbaar te maken. Juttepaal zegt alleen op de eigen waarneming te vertrouwen. ‘Ik heb zelf nog nooit zo’n beest gezien’, aldus de volksvertegenwoordiger. ‘Het moge duidelijk zijn dat ik me niet zomaar wat laat aanpraten door deze vooringenomen club.’

Om het uiteenvallen van de commissie te voorkomen werd gisteravond in ‘constructieve gesprekken’ besloten de zogenaamde Tijdelijke Schets Voorlopig Uitgangspunt (TSVU) terug te brengen tot een sterk versimpelde basisvraag: ‘Wat is de kangoeroe (en ís hij)?’. Een commissielid dat anoniem wenst te blijven, verklaarde opgelucht te zijn met het besluit: ‘Zo kunnen we eindelijk verder’.