De ironie: alle betrokkenen willen deze nieuwe woonwijk en toch is er een slepende rechtszaak

Om te begrijpen waarom het bouwen van huizen in Nederland vaak langer duurt dan gepland, stap ik in de auto bij Jan-Willem Lobeek, directeur van de Natuur en Milieufederatie in Groningen. Hij is betrokken bij een slepende rechtszaak rond een nieuwbouwwijk.

Lobeek is geen uithangbord van de tegencultuur. Hij studeerde bedrijfskunde, werkte eerder bij werkgeversorganisatie VNO-NCW en loopt rond op keurige veterschoenen. Natuurbeschermers zijn mensen ‘zoals jij en ik’, zegt hij, met het ‘geitenwollensokkenverhaal’ heeft hij niets op.

Over een onverhard pad rijden we naar de rafelige stadsrand van Groningen. Hier, bij de vloeivelden van de voormalige suikerfabriek uit 1914, staat een nieuwe woonwijk ingetekend: Suikerzijde. Vijfduizend woningen, ook sociale huur en huizen voor middeninkomens, op fietsafstand van het centrum.

Mocht u in de Randstad wonen en denken dat in Groningen de huizen voor het oprapen liggen: nee, dat is niet het geval. In de stad Groningen – het platteland is een ander verhaal – volgde de huizenmarkt de afgelopen jaren dezelfde achtbaan als in de rest van Nederland. Hoge prijzen en schaarste duwen tweeverdieners de stad uit.

Op het voormalige suikerfabriekterrein in Groningen staat een nieuwe woonwijk gepland. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

De ironie met Suikerzijde is: alle betrokkenen willen deze woonwijk en iedereen wil ’m hier, op het terrein van de oude suikerfabriek. ‘Dit is een geschikte locatie voor woningbouw, dat zien wij ook’, zegt Lobeek.

Maar de bouw laat op zich wachten. Suikerzijde is zo’n nieuwbouwwijk waar minister Hugo de Jonge (CDA) ongetwijfeld aan dacht toen hij vorige week aankondigde dat hij de mogelijkheden wil beperken om te procederen tegen de bouw van nieuwe woningen.

Suikerzijde, dat is: de gemeente Groningen contra negen natuurorganisaties, een dubbele rechtsgang, gehakketak met advocaten bij de Raad van State, dure bouwgrond die braak ligt. De vertraging is opgelopen tot een jaar. Het einde is niet in zicht.

Hoe is dit mogelijk, zoveel gedoe rond een woonwijk die iedereen wil? We stappen uit bij de voormalige vloeivelden, vierkante bassins, bijna een eeuw lang bezonk hier het waswater van de suikerbieten. Het bodemsediment is uniek. De vloeivelden zijn in trek bij achtereenvolgens geoorde futen, meervleermuizen en watervleermuizen.

Niemand betwist dat je iets met deze dieren moet. Dit zijn beschermde soorten. Hun rechtsbescherming is tot op Europees niveau geregeld.

‘Daar heb je je toe te verhouden’, zegt de verantwoordelijke wethouder, hij is van de PvdA, als hij aan de telefoon vertelt over de vleermuizenkolonies die de gemeente ontdekte tijdens een verkennend onderzoek. In één van de plotwendingen in dit verhaal is de gemeente minstens zo bezorgd over vleermuizen als de natuurorganisaties.

Je verwacht het misschien niet, maar beide partijen spreken vol lof over elkaar. De wethouder is vol waardering over de natuurbeschermers, die doen in zijn ogen belangrijk werk. Lobeek zegt dat de gemeente ‘toffe dingen doet’. Toch staan beide kampen bij de rechter tegenover elkaar.

Als je alles afpelt, draait de juridische strijd volgens mij niet om de geoorde fuut, de meervleermuis en de watervleermuis, maar om ’s lands nationale vogel: de grutto.

De grutto vertoont zich niet bij de vloeivelden, maar bevolkt het nabijgelegen weidevogelgebied waar de gemeente ruimte wil maken voor de geoorde fuut en de vleermuizen. Natuurbeschermers vrezen dat de grutto van deze nieuwkomers op de vlucht slaat. Een agrarische organisatie maakte flyers om het belang van de grutto uit te leggen, de boeren staan pal voor de grutto.

De wethouder vindt de rechtszaken ‘erg jammer’. Lobeek op zijn beurt is afkerig van ‘juristenfreakerij’. Maar je moet binnen zes weken besluiten of je wilt procederen of niet en daar dan ook mee doorgaan, anders verspeel je je kans.

In Groningen gaan alle partijen binnenkort alsnog in gesprek, in de hoop dat de rechtszaken van tafel kunnen. Een eerste overleg leverde al iets op: de gemeente kreeg van de natuurbeschermers groen licht voor het bouwen van een brug en het bouwrijp maken van een stukje grond.

Maar zelfs al bereiken ze een akkoord, dan nog komt dit jaar niets meer terecht van huizen bouwen, zegt de wethouder. Straks breekt het broedseizoen alweer aan. Tijdens het broedseizoen ligt alles stil, je moet om het broedseizoen heen plannen. Huizenbouw in Nederland is de ultieme polder.