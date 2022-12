De infantiele houding van veel Nederlanders in de slavernijkwestie laat onze burgerschapscrisis zien

Terwijl ik een Zweedse sportwinkel uitloop na een vergeefse poging noren te kopen, zie ik dat mijn naam weer eens trending is op Twitter. Dat is zelden leuk, maar in een week waarin de discussie over ons slavernijverleden hoog opliep, maken de extreemrechtse lasteraars het wel héél bont. Toch zal ik hier niet de zoveelste boom opzetten over de gekmakende wetteloosheid op sociale media, daarvoor is de materie van de slavernijkwestie te interessant.

Het was deze week in bepaalde kringen namelijk populair om te betogen dat er geen collectieve verantwoordelijkheid bestaat voor ons slavernijverleden, maar alleen een individuele, ja zelfs een erfzonde. Zo tweette fascistenfluisteraar Paul Cliteur dat men ‘het maar bij de Oranjes of Schimmelpenninckjes moest komen halen’. De zoveelste smeerlapperij van een man die in zijn knorrenmadrassa aan de Leidse Rechtenfaculteit jarenlang gemankeerde jongelui de bruine beginselen mocht leren.

Het is de modus operandi van rookgordijnrechts; naar een ander wijzen, om zelf maar nergens verantwoordelijkheid voor te hoeven voelen. Klimaatactivisten worden ‘betrapt’ met onschuldige vakantiefoto’s die bewijzen dat zij weleens hebben gevlogen, en de antiracist Akwasi wordt nagedragen dat hij van Ghanese slavenhandelaren zou afstammen. ‘Hypocriet!’ boeren de onderbuikdansers tevreden, het kleuterbrein van hun volgers bespelend. Terwijl ze zelf heus beter weten.

Want het was natuurlijk de staat Nederland die deelnam aan de internationale slavenhandel en de staat Nederland die koloniën had. De individuele mensen die verantwoordelijk waren voor de uitvoering van dit beleid zijn allang dood, maar de Nederlandse staat is er nog steeds. Geen individuele levende Nederlander heeft dus schuld aan de slavernij, maar er is wel degelijk een collectieve verantwoordelijkheid voor de daden van toen. Excuses zijn dan ook namens het staatsbestuur, niet namens de burgers die nu leven.

Het instellen en in stand houden van slavernij is een collectieve daad die is voorbehouden aan een overheid. Natuurlijk kunnen individuele en collectieve verantwoordelijkheid met elkaar verweven zijn. Zo werden nazi-kopstukken verantwoordelijk gehouden voor hun actieve leidinggevende rol en misdaden tegen de menselijkheid. Maar Duitsland werd vooral als land gestraft, met verstrekkende gevolgen voor bijvoorbeeld de uit Duitse gebieden verdreven Duitsers, waarvan de meeste geen enkele individuele verantwoordelijkheid hadden.

Niet bijzonder ingewikkeld lijkt me, maar veel Nederlanders vinden het te moeilijk om collectief rekenschap te geven van het slavernijverleden. Sommigen beweren zelfs voor honderd procent van plaggenhutbewonende turfstekers af te stammen, en dus zouden zij eigenlijk excuses moeten krijgen! Ja, als het gaat om de strijd tegen het water, verzetshelden of een goal in blessuretijd van Wout Weghorst, dan kan men zich wel op het collectief beroepen, maar verantwoordelijkheid voor de slavernij? Nee, de Nederlandse kleinburger beroept zich alleen op voorvaderen wanneer het uitkomt.

De infantiele houding van veel Nederlanders in de slavernijkwestie laat onze burgerschapscrisis zien. Daarbij hoort een collectief ongemak en onvermogen om met onze eigen geschiedenis om te gaan. Het is overigens niet alleen extreemrechts dat niet consequent denkt over zaken als het collectief en schuld. Extreemlinks doet net zo hard mee aan de erfzondewaanzin, door nu levende individuen het spreekrecht te ontzeggen op basis van hun huidskleur, en hun eis tot financiële compensatie voor individuele nazaten.

Als Cliteur het recht serieus zou nemen, zou hij zijn geradicaliseerde achterban uitleggen dat de zaak juridisch en moreel zonneklaar is: alleen de Nederlandse Staat kan (en moet) spijt betuigen voor de slavenhandel en slavernij in zijn koloniën. En daarbij mag geen Nederlander van nu worden afgerekend worden op de daden óf het lijden van zijn voorvaderen.